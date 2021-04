Turntweeling Sanne en Lieke Wevers voor het eerst samen in finale

Niet eerder stond de turntweeling samen in de balkfinale van een EK of WK. Wel turnden ze in 2016 beiden de balkfinale bij het Olympic Test Event in Rio de Janeiro. In Basel werden ze saillant genoeg vandaag nog wel getraind door hun vader Vincent Wevers.

Turbulente fase

En dat na een turbulente periode. Voor de Nederlandse turnsters was het namelijk de eerste wedstrijd in meer dan een jaar na alle corona-beperkingen en interne onderzoeken naar misbruik en misstanden binnen de turnsport.

Vincent Wevers is er straks in Tokio niet bij (Foto: Orange Pictures)

Olympische Spelen

Oranje was sinds het WK in Stuttgart als team al gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. De samenstelling van die ploeg wordt in juni bepaald. Zeker is in ieder geval dat Vincent Wevers daar als bondscoach niet aanwezig is na het grootschalige onderzoek naar misstanden in de turnsport. Zijn dochters Lieke en Sanne naar alle waarschijnlijkheid wel.