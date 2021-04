Grolsch Veste maakt zich weer op voor toeschouwers: "Hadden dit niet meer verwacht"

"Ik ben een volwassen persoon, maar ik was zo blij als een kind", zegt de uit De Lutte afkomstige Ronald. Hij gaat al jaren met zijn zoon naar het stadion. Stan kijkt ook weer uit naar een middag op de tribune. "Je weet eigenlijk pas wat je mist als je er een tijdje niet meer bent geweest."

Niet rendabel

Natuurlijk zijn er veel blije gezichten nu er voor het eerst sinds eind september weer wat publiek naar het stadion kan, maar toch benadruk financieel directeur Martijn Hoogstoevenbeld dat deze situatie eigenlijk niet uit kan. “Het stadion openen voor 4000 toeschouwers is totaal niet rendabel. Absoluut niet. Maar het is wel een eerste hele zorgvuldige stap naar verbetering. Vanaf nu moeten we zorgen dat we in het nieuwe seizoen gewoon 30.000 mensen kunnen ontvangen.”

Want de financiële situatie van FC Twente is er door dit coronaseizoen niet beter op geworden. “Wij worden net als alle clubs natuurlijk zwaar geraakt. We waren alleen wel voorbereid en worden dus niet alsnog negatief verrast. Maar de impact is gewoon heel groot. Je moet denken aan een halvering van onze omzet, en dat is dertien miljoen euro", schetst Hoogstoevenbeld.

"Op 1 oktober moeten we echt weer een volle Grolsch Veste hebben" Martijn Hoogstoevenbeld

Het grote verlies kan de club uit Enschede indammen door meerdere steunmaatregelen. “Maar exacte cijfers van ons verlies kan ik nu nog niet geven. Alles valt of staat straks met volle stadions. Op 1 oktober moeten we echt weer een volle De Grolsch Veste hebben.”

"Maar laat ik voorop stellen dat ik heel blij ben dat er weer supporters mogen komen. Dat hadden we niet meer verwacht dit seizoen. Hier doe je het met de hele regio voor. Iedereen heeft behoefte om elkaar weer te zien.”