Psycholoog Rob reist ondanks corona de wereld over: "Gesprekken met cliënten kunnen ook via Teams"

"Ik besloot samen met mijn vriendin, die ook psycholoog is, om het vliegtuig te pakken en naar het buitenland te gaan. Die gesprekken konden namelijk prima via Teams."

En dus besloten Rob en Nicolien hun koffers te pakken en eind december richting Zweden te vertrekken. "De coronaregels zijn daar wat losser en de natuur is geweldig. De gesprekken met de Nederlandse cliënten konden gewoon doorgaan via beeldbellen", vertelt Rob.

GGZ

Waar het voor sommige werkgevers het thuis laten werken al een hele omslag was, gingen Rob en Nicolien nog een stapje verder. "Ik werk bij de GGZ Drenthe en die hadden natuurlijk nog geen ervaring met psychologen die vanuit het buitenland werken. Uiteindelijk hebben we het als experiment aangepakt en heeft m’n werkgever meegedacht hoe we dit het beste vorm konden geven. Nu op afstand werken en beeldbellen steeds normaler wordt, waren ze bereid om mee te denken."

Corona-uitbraak

Na drie maanden in Zweden te hebben gewoond en gewerkt, vertrokken Rob en Nicolien naar een zonniger oord: Curaçao. "In het begin van de pandemie hebben ze daar een strenge lockdown gehad. Toen werd er weer versoepeld, maar laaiden er weer andere varianten op. Dat in combinatie met verkiezingen op het eiland zorgde voor een flink aantal besmettingen. Door die corona-uitbraak hebben we helaas weinig van het eiland kunnen zien."

Thuisfront

"Toen we in Curaçao zaten waren onze families wel bezorgd. Toch ervaarden we dat gevaar zelf veel minder. We zaten in ons appartement te werken en we deden twee keer in de week boodschappen. De kans dat we besmet zouden raken, was daar erg klein."

'De gesprekken met Nederlandse cliënten konden gewoon doorgaan via beeldbellen' (Foto: Rob Mijnheer)

Door de corona-uitbraak in Curaçao lagen de ziekenhuizen vol met COVID-patiënten. "Als we om wat voor reden dan ook wel opgenomen hadden moeten worden, dan hadden we wel een probleem gehad. Dat is natuurlijk geen fijn idee. Daarnaast verzocht het Ministerie van Buitenlandse Zaken iedere toerist om het eiland te verlaten. Toen besloten we toch om het vliegtuig naar Amsterdam te pakken.”

Nieuwe plannen

Inmiddels is het stel terug in Nederland en huren ze een appartement in Amsterdam. "Ons oorspronkelijke idee was om naar Azië te gaan, maar dat bleek bijna onmogelijk om te regelen. We blijven daarom deze zomer in Europa en hopen na de zomer alsnog richting Vietnam, Thailand of Indonesië te reizen."