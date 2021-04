Strafeis in zaak drugsoorlog Zwolle: OM wil kopstukken tot 19 jaar de cel in

De gewapende strijd tussen verschillende kampen in Zwolle is uitgemond in een ware onderwereldoorlog. "Een leven is niets waard", zegt de officier van justitie. "Het enige verschil met de Mocro-maffia is dat deze jongens geen gebruik maken van zogenoemde hitters. Ze nemen zelf wapens ter hand."

Broers Abas en Idris, zijn vaker in contact geweest met justitie. Vaak ging het om drugshandel of geweld. In september 2019 werd Idris in de kinderrijke wijk Stadshagen beschoten met een pistoolmitrailleur. Er werden 34 kogels op hem afgevuurd, hij raakte slechts lichtgewond aan zijn arm.

Moordopdracht

In het onderzoek naar die moordaanslag, stuitte de politie op veel meer zaken. Zo zouden Abas en Idris kort voor de aanslag in Stadshagen, zélf een moordopdracht hebben uitgevaardigd. Een concurrent van de twee, Emin, moest dood na een ruzie. Hij zou Idris hebben neergeslagen.

Oud-leden van de drugsbende van Abas en Idris, Ali24/7 geheten, zijn naar de politie gestapt en hebben er een boekje opengedaan. Ze hebben verteld dat er 5000 euro uitgeloofd was om Emin dood te schieten. Abas zou zelfs een pistoolmitrailleur hebben gegeven, waarmee het moest worden uitgevoerd.

Onder de auto van Emin is een peilzender geplakt door een lid van Ali24/7. Dat geeft hij toe in verhoren. Als doelwit Emin echter van de geplande schutter hoort dat Abas en Idris hem dood willen hebben, geeft hij die schutter opdracht om Idris te schieten. Althans, dat is de indruk die opdoemt uit het politiedossier. Idris lijkt in Stadshagen dan ook beschoten met het wapen dat zijn broer had geregeld voor de liquidatie van opponent Emin.

Gijzeling en marteling

Maar de politie hoort meer tijdens het onderzoek. Zo zouden Abas en Idris een oud-kameraad, bijgenaamd Bolle, hebben gegijzeld en gemarteld. Ze confronteren Bolle ermee, maar die zegt eerst niets. Later verteld hij inderdaad dat de Afghaanse broers hem samen met een aantal anderen hebben 'opgepakt' en gepijnigd. De marteling is gefilmd, beelden ervan zijn opgedoken op het mobieltje dat gebruikt werd door drugsbende Ali24/7. Te zien is dat Bolle bang kijkt en een harde schop krijgt. Ook getuigen over de gijzeling bij de politie.

Bolle is naar eigen zeggen meegenomen naar het Marsbos in Zwolle-zuid, waar hij zijn eigen graf moest graven. Ondertussen werd hij onder schot gehouden en moest hij 30.000 euro betalen. Ook werd een apparaat gestolen van Bolle, waarmee je makkelijk auto's kunt stelen. Dat apparaat werd later bij een van de leden van Ali24/7 teruggevonden. Idris en Abas ontkennen de gijzeling en marteling.

Liquidatiepoging Holtenbroek

Een maand nadat Idris was beschoten in de wijk Stadshagen, is er een moordaanslag op zijn opponent Emin. Dat gebeurde voor Emins huis, in de wijk Holtenbroek. Vanuit een gestolen rode Renault Clio is op Emin geschoten. Die schiet terug, maar is daar niet voor veroordeeld. Volgens de rechtbank ging het om zelfverdediging.

Voor de schietpartij op Emin wordt een lid van Ali24/ opgepakt, genaamd Jaemy. Hij zegt dat hij chauffeurs was van de Clio. Ook heeft hij de wagen in brand gestoken, na de moordaanslag, zegt hij. Maar Abas was de schutter, volgens Jaemy. Ook andere getuigen zeggen dat Abas heeft geschoten, maar dat het wapen vastsloeg. Zodoende kon er 'maar' een kogel worden afgevuurd op Emin.

De Clio zou gestolen zijn in Den Haag en opgehaald zijn door Idris en Jaemy. Maar Idris zegt dat hij niks te maken heeft met de Clio. Wel was hij naar Den Haag, zegt hij. "Maar alleen om Jaemy een lift te geven."

Abas en Idris zeggen dat Jaemy onder de verdenking van schutter uit wil komen, door Abas aan te wijzen. Maar volgens de broers had Jaemy wel degelijk een reden om Emin om te brengen. "Die had hem kort voor de aanslag bedreigd." Het OM hecht meer waarde aan verschillende getuigen die Abas als schutter aanwijzen.

Moordaanslag Zwolle-zuid

Het is niet de enige moordaanslag waar Abas bij betrokken is, zegt het OM. In 2016 werden even ten zuiden van Zwolle twee Turkse broers beschoten vanuit een rijdende auto. Een van hen overleeft ternauwernood, de ander raakt lichtgewond. De slachtoffers zeggen Abas te hebben herkend als schutter. Ook andere getuigen zeggen dat Abas achter de schietpartij zat. Idris kan volgens de officier van justitie niet voor deze aanslag worden vervolgd, wegens gebrek aan bewijs.

De Turkse broers werden die nacht beschoten met een Springfield-pistool. Een wapenleverancier uit Hattemerbroek zegt zo'n wapen kort voor de aanslag geleverd te hebben aan Abas. Getuigen vertellen dat de Afghaanse broers achteraf spijt hadden dat ze geen machinegeweer hadden gebruikt.

In 2016 werd er vanuit een rijdende auto geschoten op twee Turkse broers (Foto: Stefan Verkerk)

Complot

Idris en Abas ontkennen alle aantijgingen. Volgens de broers hebben hun tegenstanders samengespannen met overgelopen oud-leden van 24/7 om hen achter de tralies te krijgen. Er zijn ook gesprekken waaruit dat zou blijken: 'We hebben besloten dat het beter is dat ze 10 jaar in de cel gaan' en 'ze krijgen 20 jaar, haha'.

Maar het OM zegt een sterke zaak te hebben, omdat de verhalen van getuigen kloppen met objectieve bewijsmaterialen als telefoongegevens, chats en beeldmateriaal.

Drugshandel

Naast bovenstaande worden de broers ook nog verdacht van drugshandel. Ze zouden een jonge vrouw, bijgenaamd Het Meisje, hebben ingezet als bedrijfsleidster. Volgens getuigen werden honderden drugsgebruikers in de regio Zwolle door hen voorzien van drugs. "Er werden tienduizenden euro's per week verdiend." gebruikers konden via een appje aan het nummer van Ali24/7 hun drugs bestellen. Die deallijn is gekoppeld aan Idris en Het Meisje.

De voorraad drugs en een deel van het verdiende geld zouden ze hebben verstopt in ondergrondse tonnen in het Zwolse Marsbos. Ook zouden ze op die manier wapens hebben verstopt.

De komende weken moet een aantal vermeende handlangers van Abas en Idris voorkomen bij de rechtbank. Die zal in alle zaken tegelijk uitspraak doen. Dat gebeurt aan het begin van de zomer.