Ontruiming basisschool en woningen in Hengelo: volgens omwonende wegens terroristische dreiging

Ook omwonenden hebben van de politie het verzoek gekregen hun huis te verlaten. Een omwonende heeft tegen een verslaggever van RTV Oost gezegd dat de politie aan hem meldde dat het ging om een terroristische dreiging.

De school heeft een mail gestuurd naar alle ouders van kinderen op de school. Daarin staat dat op last van de politie de school wordt ontruimd. "Op last van de politie hebben wij in verband met een dreiging van een ernstig incident de school ontruimd", schrijft de schoolleiding.

Alle leerlingen zijn ondergebracht in een sporthal in de buurt. De schoolleiding roept iedereen op vooral niet naar de school te komen.

Er is veel politie op de been. Agenten lopen rond in kogelwerende vesten. Het gebied dat is afgezet is groot. Ook een aantal woningen zijn niet meer bereikbaar.

De ontruiming is vooral uit voorzorg aldus de politie. "Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor acuut gevaar."