Janssen-vaccin klein stapje voor Overijsselse ziekenhuizen, maar nog lang niet voldoende vaccins

Vrijdag worden Isala en MST bevoorraad met het Janssen-vaccin. In Zwolle gaat het om duizend doses en in Enschede in eerste instantie om vijfhonderd. Het moet ervoor zorgen dat meer medewerkers beschermd zijn tegen het coronavirus. Want hoewel de vaccinatiecampagne in Nederland begin januari startte met het prikken van zorgmedewerkers, is die klus nog altijd niet geklaard. Het overgrote deel van het ziekenhuispersoneel werkt nog onbeschermd.

Het grote voordeel van het Janssen-vaccin is dat er maar één prik van nodig is. Dat in tegenstelling tot vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca, waar twee doses voor nodig zijn.

Batch voor batch

Maar de ziekenhuizen zeggen dat het nog wel even duurt voordat alle medewerkers zijn ingeënt. "Vrijdag krijgen we vijfhonderd vaccins", zegt een woordvoerder van het Enschedese MST. "Waarschijnlijk twee weken daarna een volgende batch. We weten niet of iedereen dan gevaccineerd is en of we dan klaar zijn." Volgens de woordvoerder moet zeker de helft van het personeel nog een spuit krijgen.

Vanaf morgen rijden er vrachtwagens met 40.000 vaccins naar alle ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorginstellingen in het land. "Volgende week komen er nog 90.000 binnen", zei minister De Jonge vandaag in Leiden.

Daar werd vandaag de eerste symbolische prik met het Janssen-vaccin gezet:

"Die 90.000 prikken kunnen dan ook meteen worden gebruikt, voor ggz-medewerkers en ziekenhuismedewerkers." Volgens persbureau ANP zei De Jonge dat vervolgens bekeken moet worden naar wie de overige vaccins gaan, als alle medewerkers van de GGZ en ziekenhuizen zijn geprikt. Maar zover is het nog niet. Deze aantallen zorgen er op korte termijn dus nog niet voor dat alle ziekenhuismedewerkers beschermd zijn.

Nog vijfduizend

In het Isala-ziekenhuis in Zwolle is de situatie vergelijkbaar met die in Enschede. Daar worden morgen duizend doses van het Janssen-vaccin afgeleverd. Die zullen vanaf volgende week donderdag worden ingezet. Volgens een woordvoerder worden volgende week eerst nog medewerkers met AstraZeneca en Moderna ingeënt.

Ook Isala zegt dat die duizend nog niet genoeg zijn om alle medewerkers te hebben beschermd tegen het coronavirus. Als de eerste Janssen-batch van duizend stuks is weggeprikt, is nog maar een derde van het personeelsbestand ingeënt.

Dat komt neer op ongeveer vijfduizend ziekenhuismedewerkers die dan nog een prik moeten hebben. "Vandaar dat we met alle vaccins blij zijn en ook met de goedkeuring van Janssen. We zijn er nog niet, maar hopelijk zo snel mogelijk", zegt de woordvoerder.

Zeldzame trombose

Eigenlijk was het de bedoeling dat er vorige week donderdag begonnen zou worden met het zetten van Janssen-vaccins. Maar na een aantal meldingen in de VS van zeldzame trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes, werd besloten om toch nog niet te beginnen met prikken.

Na een positief advies van het Europees Medicijnagentschap gisteren, maakte demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid gisteravond bekend dat Nederland vandaag zou beginnen met prikken met het Janssen-vaccin.