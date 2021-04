Kampen start onderzoek naar haalbaarheid Hanze Beleefmuseum

De Kranendonk Experience Company uit Amsterdam start deze maand in opdracht van de gemeente met het opstellen van een businessplan voor deze zogenoemde Hanze Experience.

De gemeente wil op korte termijn weten of een beleefmuseum rondom de rijke historie van de Hanzesteden, op termijn in Kampen haalbaar is. Eind oktober moet de gemeenteraad hierover een beslissing nemen. De gemeente wil ook graag dat het Hanze Beleefmuseum, als iconische drager van het Hanzeverhaal, onderdak geeft aan de historische IJsselkogge die in 2016 nagenoeg in tact uit de IJssel is gehaald.

Impuls toerisme

Het scheepswrak wordt momenteel gedroogd en geconserveerd op een werf in Batavialand in Lelystad en is een van de belangrijkste nationale maritieme bodemvondsten van de afgelopen eeuw.

Het is de uitdrukkelijke wens van de gemeente Kampen om het historische handelsschip straks in de eigen stad te exposeren. Het liefst dus als een belangrijke publiekstrekker en onderdeel van een mogelijk toekomstig Hanze Beleefmuseum, dat inzoomt op de rijke geschiedenis van de Hanzesteden. Een geschiedenis die de stad Kampen gemaakt heeft tot de stad langs de monding van de IJssel die het anno 2021 is.

De berging van de IJsselkogge in 2016 (Foto: RTV Oost)

De ambities van Kampen staan onder meer verwoord in de visie ‘Perspectief Hanzesteden 2020-2025’, die door en voor internationale Hanzesteden is geschreven en die inspeelt op de veranderende rol van het toerisme.

In die visie staat onder meer te lezen dat er in het Oost-Nederland meer ‘reasons to travel’ nodig zijn om bezoekers naar dit deel van het land te trekken. En ook om die bezoekers daar langer te laten verblijven.

Presentatie plannen

De komst van een Hanze Experience in Kampen is in dat opzicht van (inter)nationaal belang en kan daaraan een belangrijke positieve bijdrage leveren. Het onderzoeksbureau van de Kranendonk Experience Company, zal als mogelijke exploitant, van de Hanze Experience bekijken in hoeverre de plannen (financieel) haalbaar zijn.

Het bedrijf geeft op 19 en 25 mei een eerste mondelinge presentatie aan de gemeenteraad van Kampen over haar bevindingen. Daarbij zal waarschijnlijk ook een aantal visualisaties getoond worden, dat een indruk geeft hoe het museum en de expositieruimte eruit komen te zien.

Doel van de bijeenkomsten is vooral om de wensen en ideeën van de gemeenteraad van Kampen in een vroegtijdig stadium te inventariseren, zodat de wensen en ideeën meegenomen worden in de verdere uitwerking van het businessplan, waarover de gemeenteraad in oktober een besluit neemt.

Terugvalvarianten

Voor het geval dat het plan voor een Hanze museum met expositieruimte voor de IJsselkogge in financieel opzicht een stap te ver is, wordt de gemeenteraad op 19 en 25 mei ook geïnformeerd over mogelijke 'terugvalvarianten'.

Bij die varianten komt er uiteindelijk geen Hanze museum, en dus geen Hanze Experience, maar wordt er wel gezocht naar een geschikte expositieruimte voor de middeleeuwse IJsselkogge. Het liefst in Kampen, maar mogelijk ook op de huidige locatie in de buurt van de Bataviawerf in Lelystad.