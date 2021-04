Leerlingen ontruimde basisschool door ouders opgehaald: "We moesten alle spullen laten liggen"

Kinderen die op basisschool De Telgenkamp aan de Luxemburgstraat in Hengelo zitten, worden momenteel opgehaald door hun ouders. De kinderen zijn ondergebracht in een sporthal in de buurt van de school.

"Plotseling ging het brandalarm", zegt één van de kinderen in de sporthal. "Ineens moesten we alle spullen laten liggen en toen moesten we naar buiten."

Anonieme melding

Volgens een andere kind was er geen brand maar was er 'stof vrijgekomen'. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. De politie doet daar geen mededelingen over. Het enige dat bekend is, is dat er vanmorgen een anonieme melding is binnengekomen die zeer serieus wordt genomen door de politie.

De omgeving rondom de school is ruim afgezet. Agenten lopen rond in kogelwerende vesten. Ook een aantal woningen in de omgeving is ontruimd. Volgens de politie is dat uit voorzorg

Burgemeester Sander Schelberg van de gemeente Hengelo heeft zich laten bijpraten over de situatie bij de school.