Wonen met water bij RTV Oost

Voormalige melkfabriek Enschede (Foto: Still)

Drinkwatervoorraad

De Nederlandse huishoudens verbruiken ongeveer twee derde van het water dat in Nederland door waterleidingbedrijven wordt geleverd. Doordat er steeds vaker sprake is van extreem weer, lange periodes van droogte en korte periodes waarin relatief veel regen valt, wordt er gezocht naar oplossingen om de drinkwatervoorraad in de toekomst op peil te houden en te voorkomen dat de grond verdroogt. Kunnen we ons toilet niet spoelen met regenwater of ons eigen gezuiverde douchewater?

Van grond- naar drinkwater

In de voormalige melkfabriek in Enschede staat een proefopstelling. Een aantal partijen, waaronder de Hogeschool Saxion, onderzoekt of grond- en hemelwater, dat anders in het riool terecht komt, kan worden opgewerkt tot drinkwater.

Op Pampus is geen waterleiding en wordt onderzocht of er ter plekke drinkwater gemaakt kan worden. Zou dat ook op andere plekken kunnen?

