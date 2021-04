Politieonderzoek naar melding Hengelose basisschool in volle gang: "Eerst alle scenario's uitsluiten"

Schoorlemmer herhaalde zojuist dat die melding zo serieus was dat er flink is opgeschaald door de politie. Dat betekende in de praktijk dat buiten de school ook woningen in de directe omgeving werden ontruimd. Leerlingen werden ondergebracht in een nabijgelegen sporthal. Over de grootte van het gebied dat is ontruimd meldde de politiewoordvoerster dat er woningen zijn ontruimd in een gebied dat direct risico loopt.

Meerdere scenario's

Over de aard van dat risico worden vooralsnog geen mededelingen gedaan, maar de politie houdt rekening met meerdere scenario's. Verder onderzoek moet die scenario's uitsluiten of bevestigen. Rond drie uur vanmiddag hoopt de politie dat er meer duidelijk is.

Op dit moment zijn in de omgeving van de school 'allerlei hulpdiensten' aan het werk, meldt de politie. Waarbij één van de eerste prioriteiten van de politie ook de zorg voor leerlingen van de school en omwonenden is.

Er zijn ook militairen aanwezig van de dienst Cbrne, aldus een verslaggever van RTV Oost. Dat is een dienst die niet alleen is gespecialiseerd is in explosieven, maar ook in biologische, chemische, nucleaire en radiologische dreigingen.