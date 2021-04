CDA-Kamerlid Palland wil actie na brandbrief van bruine vloot over steunmaatregelen

De vorige week verstuurde brandbrief van de bruine vloot heeft de aandacht van CDA-Tweede Kamerlid Hilde Palland uit Kampen. Ze wil van demissionair staatssecretaris Keijzer en ministers Van Nieuwenhuizen en Van Engelshoven weten of er nieuwe steunmaatregelen komen voor de branche en of dat proces versneld kan worden.

De BBZ, de Vereniging voor Beroepschartervaart, stuurde vorige week een brandbrief aan Den Haag, met het verzoek de steunmaatregelen voor de sector te verlengen. Ze schrijft daarin dat ook 2021 een verloren jaar is voor de chartervaart, de zeil- en motorvaart. "Zelfs als er volgens het gunstige scenario van de overheid ergens in de loop van juli weer wat gevaren kan worden, dan zal dat voor de schippers te laat zijn", is de constatering van voorzitter Sicko Heldoorn.

"Schepen zullen tijd nodig hebben om geboekt te worden met passagiers, die in belangrijke mate uit het (verre) buitenland komen. Waar de kapper of het café een dag na het einde van de lockdown weer vol kan zitten, hebben wij een half jaar nodig. We doen daarom een dringend beroep op de regering om de steun voor de sector overeind te houden."

80 procent minder omzet

De bruine vloot kent thuishavens in onder meer Kampen, Zwartsluis en Blokzijl. De schippers halen hun inkomsten voornamelijk uit zeilarrangementen. Het probleem zit 'm voor de schippers in de anderhalvemetermaatregel. Dat is aan boord niet te doen. En de historische schepen zijn nou net afhankelijk van groepsuitjes voor hun inkomsten. In 2020 viel de omzet in de sector 80 procent lager uit.

De BBZ wil nu dat de TVL- en de NOW-regelingen verlengd worden tot een half jaar na het einde van de zogeheten 'social distancing regels'. Daarnaast is de roep aan Den Haag om de in augustus vorig jaar toegezegde steun van 15 miljoen euro aan het varend erfgoed zo snel mogelijk uit te keren: "Acht maanden wachten op het geparkeerde geld is echt heel erg lang!"

Kamervragen

Kamerlid Hilde Palland (CDA) wil nu van de betrokken staatssecretaris en ministers weten hoe het ervoor staat met de brandbrief van de bruine vloot. Ze vraagt de bewindslieden onder meer om in te gaan op het verzoek om de toegezegde steun van 15 miljoen euro zo snel mogelijk uit te betalen. Daarnaast wil ze dat het proces van het aanvragen en uitbetalen van de steun - dat maanden duurt - versneld wordt.

Ook wil Palland dat er gekeken wordt naar problemen met SBI-codes. Een aantal zeilcharterschippers heeft door een verkeerde SBI-code nog altijd niet de TVL ontvangen waar het recht op heeft. Verzoeken tot het omzetten van de SBI-code stuiten op langdurige ambtelijke procedures. Schippers moeten elk kwartaal opnieuw bezwaar maken, waarna de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deze elke keer opnieuw moet beoordelen.

Vorig jaar vielen schippers van de Hollandsche Zeilvloot in eerste instantie buiten de boot bij de steunmaatregelen. Uiteindelijk konden schippers die in financiële problemen kwamen na een petitie en protesten alsnog een tegemoetkoming aanvragen.