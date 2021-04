Ouders Lotte (14) uit Almelo reageren op eerste rechtszaak rond verdachte broers: "De onderste steen moet boven"

Vandaag had voor de rechtbank in Almelo een eerste zitting plaats tegen de twee broers, die worden verdacht van de dood van Lotte. (Foto: Familie Lotte)

Ze maakten vandaag de eerste keer de gang naar de rechtbank, de ouders van de 14-jarige Lotte uit Almelo. De twee broers die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van hun dochter moesten namelijk voor de rechter verschijnen. En hoe pijnlijk ook, de ouders zijn vastbesloten alle rechtszaken bij te wonen. "De onderste steen moet boven. Het is voor ons van groot belang om precies te weten wat er met onze dochter is gebeurd."

De twee broers - nu 15 en 18 jaar - die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Lotte, moesten vandaag een eerste keer voor de rechter verschijnen. Omdat ze beiden minderjarig waren op het moment dat Lotte om het leven kwam, gebeurde dat voor de kinderrechter en daarmee dus achter gesloten deuren.

Tijdens de rechtszaak vanochtend werd bekend dat beide broers voorlopig vast blijven zitten. Ze verblijven in een observatiekliniek speciaal voor jeugdige verdachten, waar hun psyche wordt onderzocht. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

Filmbeelden

Zoals RTV Oost vanochtend wist te melden, beschikt justitie over filmbeelden waarop beide broers te zien zijn. Ze zijn herkenbaar aan hun kleding. De oudste droeg een hoody, de jongste is te herkennen aan zijn witte gympen.

Een van de grote vragen is nu of de oudste van de twee broers eventueel toch volgens het volwassenenstrafrecht zal worden berecht. Het vermeende misdrijf rond Lotte had namelijk slechts anderhalve maand voor zijn achttiende verjaardag plaats. Justitie wil hier in dit stadium nog niet op ingaan.

Tekst gaat verder onder video

'Intense dag'

Lotte's ouders waren vandaag aanwezig tijdens de rechtszaak. Een zware beproeving, aldus hun woordvoerder Jeroen Baardemans. Baardemans is verbonden aan 'Namens de Familie', een organisatie die families bijstaat die zijn getroffen door een schokkende gebeurtenis.

"Uiteraard valt hen dit heel zwaar", aldus Jeroen Baardemans over die eerste rechtszitting. "Het is nog maar drie maanden geleden dat dit met Lotte is gebeurd. Een enorm emotionele en heftige tijd. Nu dit strafproces officieel van start gaat, maakt dat het alleen maar heftiger. Dit was een hele emotionele en intense dag voor ze."

Onderste steen

Hoewel er tijdens een rechtszaak vaak ook pijnlijke details aan de orde komen, hebben de ouders zich voorgenomen alle rechtszaken te willen volgen. "Voor hen is dit enorm belangrijk. Ze hebben gezegd: 'We willen de onderste steen boven. We willen precies weten wat er met onze dochter is gebeurd'."

De zogenoemde pro-formazitting van vanochtend had achter gesloten deuren plaats. De ouders willen om die reden niet ingaan op de vraag of de eerste zitting een aantal vragen heeft beantwoord. "Ze willen de rechtsgang niet frustreren. Vinden het belangrijk dat het recht z'n beloop krijgt. Bovendien hebben ze het idee dat in deze zaak nog niet alles bekend is. Om die reden wensen ze niet inhoudelijk op de zaak in te gaan."

In de ogen kijken

Tijdens de zitting bood de moeder van beide verdachte broers huilend uitvoerig haar excuses aan aan de familie van Lotte.

De oudste broer was vanochtend niet aanwezig tijdens de zitting, de jongste zoon volgde de zaak via een videoverbinding. Lotte's ouders gaven daarop via hun advocaat aan dat ze er prijs op zouden stellen als beide broers tijdens de volgende zitting ook fysiek aanwezig zijn. Omdat ze de jongens graag in de ogen willen kijken. "Ze waren inderdaad teleurgesteld dat de jongens er niet bij waren", aldus Baardemans.

In een later stadium zullen Lotte's ouders gebruik mogen maken van hun spreekrecht. In dat soort gevallen is het niet ongebruikelijk dat nabestaanden het woord rechtstreeks tot verdachten richten. "De vader heeft tijdens de herdenking in het Heracles-stadion al wat gezegd, maar of ze dat ook gaan doen tijdens de rechtszaak weet ik niet. Daarvoor is het nu nog te pril."

Motief

Justitie wil nog niets kwijt over het mogelijke motief. Maar zoals RTV Oost eerder al meldde, was er sprake van een ruzie in de relationele sfeer tussen Lotte en beide broers. Lotte heeft met beide broers een kortstondige verhouding gehad. Overigens onafhankelijk van elkaar, maar met slechts een kort tijdsbestek ertussen. Daarop raakten ze verwikkeld in een ruzie met uiteindelijk fatale afloop.

Omdat het onderzoek in de observatiekliniek nog enkele weken duurt en er vervolgens ook nog rapportage hierover moet worden opgemaakt, staat nu al vast dat de zaak tijdens de zitting op 6 juli nog niet inhoudelijk zal worden behandeld.