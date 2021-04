Raad van State legt natuurherstel Engbertsdijksvenen voorlopig stil

De provincie Overijssel en Staatsbosbeheer kunnen voorlopig niet aan de slag met herstelmaatregelen voor Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen bij Kloosterhaar. Dat heeft de Raad van State vandaag beslist in een spoedzaak die werd aangespannen door enkele boeren en grondeigenaren in dit gebied. De Raad wil onomkeerbare schade aan de natuur voorkomen. Bij het natuurherstel wordt een deel van het zwaar beschermde hoogveen afgegraven.

"Het is de voorzieningenrechter op voorhand niet duidelijk of deze ingreep nodig is om de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied te behalen, terwijl als gevolg daarvan onomkeerbare gevolgen kunnen optreden", oordeelt de Raad. Daarom is het ongewenst om het werk nu te laten beginnen.

Subsidie

Het wordt nu stilgelegd totdat de Raad over ongeveer een half jaar met een eindoordeel komt over het herstelplan. "De omstandigheid dat als gevolg hiervan mogelijk een Europese subsidie voor het project wordt misgelopen, leidt de voorzieningenrechter niet tot een andere afweging", aldus de Raad.

Volgens de advocate van de provincie loopt het project een Europese subsidie van 7 miljoen euro mis als het niet vóór 1 augustus is gestart. Die datum zal nu zeker niet worden gehaald. Maar of dit ook inderdaad het einde van de subsidie is, zal nog moeten blijken. Misschien wordt de soep niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend.

Vernatting

Naast twijfel over het nut van het afgraven van hoogveen heeft de Raad ook twijfels over de gevolgen voor landbouwgronden in de omgeving. De bedoeling van het herstelplan is om meer water in het natuurgebied te houden. Dat is noodzakelijk voor de aanwas van hoogveen. Daarom worden er dijken en wanden geplaatst. Maar als dat water toch weglekt, zitten de boeren en grondeigenaren met natte voeten. Volgens een aardappelteler in de buurt is dat funest voor zijn oogst. Staatsbosbeheer stelt dat het risico op vernatting in de omgeving verwaarloosbaar is.