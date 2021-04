Dreiging rond basisschool in Hengelo blijkt loos alarm

Rond drie uur vanmiddag vertrokken de meeste hulpdiensten, nadat er in de uren daarvoor uitgebreid onderzoek werd gedaan in en rondom de school.

De school werd daarvoor ontruimd en ook bewoners van huizen in de omgeving moesten op last van de politie vertrekken. Een groot gebied rond de school werd afgezet. Het onderzoek was volgens een woordvoerster van de politie om 'alle mogelijke scenario's uit te sluiten.'

Dat is nu gebeurd en dus kunnen direct omwonenden van de school weer terug naar hun woningen. Ook leerkrachten van de school meldden zich vanmiddag weer bij de school.

'Serieuze melding'

Politiewoordvoerster Schoorlemmer benadrukte dat de melding die vanmorgen via Meld Misdaad Anoniem binnenkwam serieus genoeg was om groots op te schalen. "Over die melding wordt geen informatie gegeven, maar hij was serieus genoeg om op deze manier te werk te gaan."

Onderdeel van die werkwijze was onder meer de inzet van explosievenverkenners. Die zijn de school binnengegaan en hebben daar onderzoek verricht. Daarbij is niets aangetroffen dat duidt op een directe dreiging. "We zijn blij dat we hen hebben ingeschakeld, omdat je alles wilt uitsluiten", aldus Schoorlemmer.

De komende dagen blijft de politie alert, aldus de woordvoerster. "Maar daar zullen de mensen niet veel van merken."

Reactie burgemeester

"Er is zeer goed gereageerd door alle hulpverleners", blikt burgemeester Sander Schelberg terug op de gebeurtenissen van vandaag. "Ook de schooldirectie heeft perfect gehandeld, complimenten. Ik hoop dat de schoolkinderen niet te veel zijn geschrokken en morgen weer met vrolijke zin naar school gaan. Op deze plaats wil ik alle hulpverleners en iedereen die geholpen heeft, hartelijk bedanken."