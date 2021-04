Bloemencorso Sint Jansklooster gaat vooralsnog door, Vollenhove beslist later

"Corso Sint Jansklooster heeft vooralsnog besloten om het evenement op de agenda te laten staan voor vrijdag 20 en zaterdag 21 augustus 2021", brengt de organiserende Christelijke Oranjevereniging (COV) later op de avond naar buiten.

Wij hebben begrepen dat er vanaf 1 juli voldoende mensen gevaccineerd zullen zijn, waardoor evenementen gewoon georganiseerd kunnen worden Hoege Heetebrij, voorzitter organisatie Corso Sint Jansklooster

Voorzitter Hoege Heetebrij zegt dat het organiseren van een evenement in augustus tot nu toe nog niet ter discussie heeft gestaan: "Wij hebben vanuit de Rijksoverheid begrepen dat er vanaf 1 juli voldoende mensen gevaccineerd zullen zijn, waardoor evenementen na deze datum gewoon georganiseerd kunnen worden."

Vergunningsaanvraag

De COV geeft aan dat op 1 juni de definitieve beslissing volgt. "We hebben moeten afwegen of er voldoende tijd is om te bouwen aan de wagens. De groepen hebben aangegeven dat ze toch maximaal hun creativiteit gaan gebruiken om een prachtig bloemencorso op de weg te zetten." De vereniging verwacht dat de meeste groepen op kleinere schaal gaan bouwen. Het is namelijk ook niet zeker hoeveel dahlia’s er straks in Nederland beschikbaar zullen zijn.

Voor nu is het afwachten welke ontwikkelingen er op het gebied van coronamaatregelen gaan volgen. De gemeente Steenwijkerland neemt tot 5 mei in ieder geval geen vergunningsaanvragen van evenementen in behandeling. Heetebrij: "Toch heeft Steenwijkerland in overleg met Veiligheidsregio IJsselland geadviseerd om de voorbereidingen voor het Corso wel op te starten."

De laatste editie (2019) van Corso Vollenhove werd gewonnen door Fatal Attraction met hun creatie over D-Day. (Foto: V.V.V.V./ Marieke Tromp)

Verschillende scenario’s

Bij de buren in Vollenhove blijven ze de aankomende tijd overleggen. Verschillende scenario’s voor het weekend van 28 augustus liggen op tafel. "Dat we iets willen gaan doen, was al snel duidelijk", stelt de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken (V.V.V.V.). Met de wagenbouwgroepen zijn de afgelopen tijd allerlei opties besproken. "Daarnaast zijn we in gesprek met de gemeente, de Corsokoepel en andere partijen waarmee we het Corso maken. We willen wat, maar het moet verantwoord zijn."

Wordt er klein ingezet, waarbij je later wellicht kunt opschalen? Of begin je juist met grotere plannen? De wagenbouwgroepen gaven tijdens de vergadering aan dat ze het liefst de scenario’s zo goed mogelijk willen bespreken en onderzoeken, voordat er knopen worden doorgehakt.

Dat komt mede doordat er op dit moment nog zoveel onduidelijkheid heerst over wat er straks allemaal kan en mag. "Dat kan volgende maand zo weer veranderen", reageren de bouwers. Daarbij wordt gekeken naar de routekaart en het openingsplan van de overheid. "Lastig, want natuurlijk blijft het koffiedik kijken."

Enquête

Geen overhaaste beslissing dus in Vollenhove. Eerder werd er door de organisatie al een enquête online gezet om de houding van bezoekers in kaart te brengen. Wat verwachten zij van dit jaar?

Het belangrijkste is dat we dit samen doen en het allemaal eens worden. We hebben nu maximaal een maand om dat voor elkaar te krijgen Han Knol, voorzitter organisatie Corso Vollenhove

Han Knol, voorzitter van de V.V.V.V: "Het beslismoment kwam nu toch te vroeg. Maar er blijft behoefte aan duidelijkheid, bij iedereen. We kunnen niet nog heel veel langer gaan wachten. Er moet ontzettend veel geregeld worden, wanneer we wat door willen laten gaan. Het belangrijkste is dat we dit samen doen en het allemaal eens worden. We hebben nu maximaal een maand om dat voor elkaar te krijgen."

Vorig jaar werd er toch iets georganiseerd in Vollenhove. Een fietsroute met straatversiering en kunstwerken in het thema 75 jaar vrijheid. (Foto: V.V.V.V./ Johan Vis)

Wat doen andere plaatsen?

Natuurlijk wordt er gekeken naar wat de collega’s doen. Volgens de Corsokoepel, een samenwerking tussen verschillende organisaties, wordt er nog veel geworsteld met de vraag wat er dit jaar kan. Bloemencorso Lichtenvoorde heeft vorige week laten weten het evenement voor het tweede jaar op rij te moeten annuleren. Zij organiseren wel een Dahlia Kunstobjecten Route. Begin deze maand zette de organisatie van Fruitcorso Tiel, ook in Gelderland, al een streep door de jubileumeditie.

Het Brabantse Zundert heeft het grootste bloemencorso ter wereld. Door de coronacrisis hebben de meeste groepen aangegeven niet de enorme ontwerpen te kunnen bouwen die ze anders zouden maken.