Overijsselse bedrijven worstelen met CO2-maatregelen: welk steentje dragen ze bij?

Smeltende poolkappen of andere natuur die kapotgaat. Je ziet het in documentaires of reportages over het klimaat. Daarom hebben de EU-landen zichzelf een doelstelling opgelegd: in 2030 moet er 55 procent minder CO2-uitstoot zijn ten opzichte van 1990. En dat blijkt anno 2021 nog een pittige opgave.

RTV Oost sprak vijf van de tien industriële bedrijven in Overijssel. Namelijk met Twence, Grolsch, AsfaltNu, Zwanenberg en Sensus. Uit die gesprekken blijkt dat zij graag een bijdrage willen leveren aan het terugdringen van de uitstoot. Kleine ingrepen die relatief gezien minder effect hebben, maar ook minder kosten krijgen veelal de voorkeur. Simpelweg omdat grote veranderingen duur zijn. Erg duur, soms wel met een terugverdientijd van tientallen jaren.

Overijssel telt tien industriële bedrijven. RTV Oost heeft deze allemaal (meerdere keren) dezelfde vragenlijst voorgelegd. Nobian, Apollo Vredestein, Ten Cate, Asfalt Centrale Twente en Abbott reageerden niet op de lijst.

Terugverdientijd leidend

De hoge kosten van nieuwe installaties of processen vormen vaak een struikelblok. Bij Zwanenberg staat voor de locatie Raalte een aanpassing in de koeltechniek op het lijstje. Maar het plaatsen van energiezuinige expansievaten levert qua besparing zo weinig op, dat het 38 jaar duurt voordat de kosten zijn terugverdiend. De voedselproducent zal die aanpassingen nog flink wikken en wegen voordat het erdoor komt.

"Bedrijven kijken naar de terugverdientijd voordat ze een maatregel nemen", stelt industrieel besparingsexpert Ab de Buck. "Uit onderzoek blijkt dat ook relatief goedkope maatregelen niet altijd worden genomen. Zoals isolatie of warmtepompen. Maar gelukkig zijn er ook bedrijven waar dat anders ligt."

De besparingsexpert legt uit dat bedrijven wat betreft verduurzaming in twee categorieën te verdelen zijn. "De bedrijven die gaan voor aanpassingen die in één tot twee jaar terug te verdienen zijn en de groep die voor maatregelen gaat die tussen de zes en zeven jaar terug te verdienen zijn. Als alle bedrijven naar die tweede categorie zouden verplaatsen, zou dat wat betreft totale uitstoot enorm schelen."

Langere termijn

Bij de Zwolse vestiging van Sensus kijken ze verder vooruit dan twee jaar. Het bedrijf levert ingrediënten die geschikt zijn als suiker- of vetvervangers. In Zwolle is de doelstelling duidelijk: ten opzichte van 2018 moet er in 2030 een reductie van 35 procent zijn. "We hebben per fabriek een routekaart gemaakt, met daarbij plannen hoe we onze doelstelling kunnen bereiken. In Zwolle willen we met biostoom gaan werken, dat moet daar voor een flinke reductie zorgen", legt woordvoerder Mark Huysman uit.

Ook Twence kijkt naar de langere termijn. Het bedrijf is al jaren bezig om de uitstoot terug te dringen. De afvalverwerker wil graag de CO2-afvanginstallatie opschalen. Een duurzaam, maar ook een duur plan. De uitstoot wordt dan niet direct, maar indirect teruggedrongen. De CO2 wordt namelijk hergebruikt, daar maakt de glastuinbouw al gebruik van. "Zo dringen we de CO2-reductie niet terug, maar sluiten we de keten wel", aldus Bert Frowijn, directeur Innovatie en Projecten bij Twence.

Laaghangend fruit

Toch hoeft het allemaal niet direct zo grootschalig en duur, meent De Buck. "Als alle bedrijven eerst het laaghangende fruit plukken, scheelt dat enorm. Dat zijn aanpassingen die geen enorm vermogen kosten en binnen afzienbare tijd terug te verdienen zijn."

En daar lijken de bedrijven waar RTV Oost mee sprak in eerste instantie ook op in te zetten. De kleinere en vaak relatief goedkopere oplossingen of aanpassingen die binnen een paar jaar zijn terugverdiend. Zoals Zwanenberg in Almelo, daar wordt alle verlichting vervangen voor LED-lampen. "Een investering van 50.000 euro die we in drie jaar kunnen terugverdienen en waardoor we 154.000 kilogram minder CO2 uitstoten", vertelt directeur Maarten Elsinga.

Uitstootcijfers Overijsselse bedrijven 2013-2019 | bron: Nederlandse Emissieautoriteit (Foto: RTV Oost / Marc Willighagen)

CO2-heffingen

Om de CO2-reductie bij bedrijven wat urgentie te geven, is er sinds dit jaar een CO2-heffing in het leven geroepen. Een soort belasting die bedrijven betalen voor de hoeveelheid die ze uitstoten. Uit de rondvraag blijkt dat de vijf Overijsselse bedrijven deze maatregel nog niet als een grote strop zien, maar als een soort stimulans om meer aan de reductie te doen. Die heffing wordt steeds duurder, met als gevolg dat het wel degelijk een financiële strop kan worden.

Bij de CO2-heffingen moeten bedrijven nu nog 30 euro per ton uitgestoten CO2 betalen. Maar dat stijgt de komende jaren fors, in 2030 is de verwachting dat de prijs namelijk op 125 euro per ton ligt. Het gaan dan om het deel dan boven de maximaal toegestane hoeveelheid uitkomt.

De druk opbouwen is belangrijk Ab de Buck, industrieel besparingsexpert

Prikkel

"Het geeft een prikkel", zegt besparingsdeskundige De Buck over de CO2-heffing. "Het helpt, maar het is niet het enige middel. Om energiebesparing ook bij meer achterblijvende bedrijven serieus op de agenda te krijgen is ook een verplichting nodig. Voor kleinere bedrijven geldt al een verplichting om energiebesparing door te voeren als die zich snel terug verdient. Het zou goed zijn als dat ook voor de grote industrie gaat gelden. De druk opbouwen is belangrijk."

Grolsch zegt vanuit de eigen overtuiging al voortvarend te werk te gaan. Zo is de bierbrouwerij in Enschede sinds 2020 'zero waste'. Dat wil zeggen dat al het afval wordt hergebruikt. En daarnaast gaat Twence hen volledig groene energie leveren. Op die manier wordt de CO2-uitstoot door aardgas bij Grolsch naar verwachting met 72 procent teruggebracht.

Een flinke stap in de ambitie van het Enschedese bedrijf om in 2025 volledig CO2-neutraal te zijn en daardoor is de bierbrouwer volgens De Buck ook direct een voorbeeld voor andere bedrijven.

Klant is koning

Bij Zwanenberg vinden ze dat vleesproducten, die een grotere CO2-voetafdruk achterlaten, best wel duurder mogen worden. "Als ik de kiloprijs van bijvoorbeeld leverworst vergelijk met die van chips, dan kan de vleesprijs echt omhoog", aldus Elsinga. De voedselproducent biedt ook steeds meer vleesvervangers aan. Meer dan de helft van de producten heeft niet meer vlees als hoofdingrediënt. Het gaat er dus ook om wat de klant wil.

En de klant is koning, beaamt ook AsfaltNu. Het asfaltbedrijf heeft een vestiging in Deventer. Het bedrijf kan asfalt leveren dat op een minder hoge temperatuur wordt geproduceerd, de uitstoot zou daarmee met een derde kunnen afnemen. Toch is de milieuvriendelijkere variant veel minder populair, ondanks dat de producent zegt dat de kwaliteit niet verschilt.

"Helaas is het zo dat de vraag naar regulier heet geproduceerd asfalt nog steeds ongekend hoog is. Wij zien daardoor ook sinds de introductie van ons asfalt geproduceerd bij verlaagde temperatuur, nu zo’n tien jaar geleden, nauwelijks ontwikkeling in de CO2-uitstoot per geproduceerde ton asfalt", laat AsfaltNu weten.

Verantwoordelijkheid

Kortom: de vijf bevraagde bedrijven willen hun steentje graag bijdragen aan een schone toekomst. Ze nemen de verantwoordelijkheid voor hun eigen aandeel in de totale uitstoot. Er worden al stappen gezet. Soms klein en soms groot, maar vooralsnog wordt met name het laaghangende fruit geplukt.