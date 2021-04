Jorien heeft reuk- en smaakstoornis door corona: "Liever niets ruiken dan die vieze lucht"

Het is inmiddels een bekend fenomeen voor mensen die een coronabesmetting hebben gehad: tijdelijk verlies van reuk en smaak. Bij de meeste mensen komt het weer terug maar het kan lang duren. De besloten Facebookpagina van mensen die aan deze aandoening lijden, telt inmiddels al meer dan zesduizend leden.

Ook Jorien, in het dagelijks leven fysiotherapeute, verloor haar reuk- en smaak door corona. In de zomer van 2020 kwamen reuk- en smaak langzaam terug maar in oktober ging het weer mis. "Toen kwam die vervorming, en dat is nog steeds een probleem".

Chemische lucht

Eten en drinken ruikt anders dan voorheen. "Heel veel eten ruikt heel smerig, het is soms echt heel intens vies. Dan ruikt het niet eens naar eten. Veel mensen omschrijven het als een chemische lucht."

Eten ruikt niet naar eten Jorien Kroeze

Jorien kan normaalgesproken genieten van een lekker bakkie koffie. Maar lange tijd rook en smaakte dat heel vies. Een tijdje dronk ze zelfs rechtstreeks koffie uit de thermoskan, zodat ze de geur niet hoefde te ruiken. Inmiddels smaakt het bruine vocht weer redelijk. Maar vlees, vis, uien, prei en eieren, daar komt ze liever niet bij in de buurt.

Het is dat de restaurants nog dicht zitten. Maar voorlopig doe je Jorien nog geen plezier met een etentje buiten de deur. "Bij ons ons in de buurt is een shoarmazaak, daar kon ik erg van genieten." Maar nu loopt ze er met een boog omheen.

Zenuwweefsel herstelt langzaam

Jorien hoopt dat de smaak en de geur nog terugkomt. "Ik merk nog steeds verbetering maar of het gaat doorzetten zoals het was voor de corona, dat hoop ik van harte, maar ik weet het niet zeker. De hersteltijd zal een jaar tot twee jaar kunnen duren. Het heeft te maken met zenuwweefsel dat beschadigd is, en dat herstelt heel langzaam. Ik hoop dat ik in oktober, november kan zeggen dat het helemaal oké is."

De lucht van ui is voor Jorien niet te harden (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

In vergelijking tot mensen met hetzelfde probleem vindt Jorien dat ze nog niet mag klagen. "Ik kan nog iets ruiken en proeven. Maar die vervorming is echt heel vervelend. Als alles vervormd en vies is, dan kun je nog beter niets ruiken en proeven."

Er zijn verschillende vormen van reukstoornissen. Bij anosmie is alle waarneming van reuk- en smaak afwezig. Jorien heeft last van parosmie; vervormde geuren en smaken. In onderstaande animatie wordt het uitgelegd.

Een echte remedie is er nog niet. De vereniging Reuk -en smaakstoornis.nl raadt reuktherapie aan maar Jorien merkt niet dat het veel doet. Zelf slinkt ze inmiddels extra vitamine C en D en zink. "Ik slik het wel maar ik durf niet te beweren dat dat helpt in de vervorming. Ik wil alles proberen."