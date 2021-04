Nieuwe Zwolse insectenkwekerij Entobreed wil één van de grootste meelwormproducenten van Europa worden

Begin dit jaar heeft Europa het licht op groen gezet voor de verwerking van meelwormen als ingrediënt in menselijk voedsel. De aanpassing van de Nederlandse wet volgt nog, maar het verwerken van meelwormen in voedsel wordt in ons land al wel gedoogd. Volgens de 44- jarige Zwolse pionier neemt de insectenbranche de komende jaren een enorme vlucht. Hij is ervan overtuigd dat we over drie jaar allemaal wel eens een hamburger of worstje hebben gegeten waarin meelwormen of andere eiwitrijke insecten zijn verwerkt, want het is gezond, duurzaam en het zijn prima vervangers voor vlees.

Kweekcellen bouwen

Deze week worden de kweekcellen in de grote productiehal verder opgebouwd. Inmiddels is de Zwollenaar al wel begonnen met het opkweken van de kevers die de eitjes voor de wormen leggen. Als het aan Simons ligt neemt zijn bedrijf de komende jaren een enorme groeispurt.

"Er is behoefte aan een duurzame vervanger voor vlees en de toepassing van eiwitrijke meelwormen in voedselproducten is legio. We hebben inmiddels al contact met een Overijsselse producent die de eerste partij meelwormen, zo'n 250 kilo, medio mei gaat verwerken in vleesvervangers die deels uit meelwormen en deels uit plantaardige ingrediënten bestaan."

Klein beginnen

"We beginnen klein met een paar honderd kilo maar bouwen de productie, afhankelijk van de vraag, uit naar zo'n 15.000 kilo per week. Maar we willen nog veel meer produceren en in samenwerking met andere regionale partijen een keten bouwen die op termijn in staat is om honderden tonnen te gaan leveren aan de Europese markt."

De ondernemer wordt in zijn ambitie gesteund door de medewerkers van Kennispoort Regio Zwolle, die de pionier op weg helpen bij het vinden van de juiste contacten, het opstellen van het bedrijfsplan en het verwerven van vergunningen en subsidies.

Kennispoort steunt insectenbranche

"We zien in de insectenbranche een enorme potentie" zegt Petra van den Hengel, adviseur van Kennispoort Regio Zwolle. "Wij willen de sector heel graag in Overijssel hebben, we hebben de ruimte, we hebben de capaciteit en we hebben natuurlijk ook ondernemers die daarin willen investeren. Wat wij vooral doen is die ondernemers steunen bij de realisatie van hun plannen. Als kennispoort steken we daar gratis heel veel energie in om ze verder te brengen en daarmee ook de economische groei in deze regio te bevorderen."

Iets waar de Zwolse insectenkweker Simons blij mee is. Binnen amper een jaar tijd is hij er mede dankzij hulp van de Kennispoort Regio Zwolle in geslaagd om zijn idee voor een grootschalige meelwormenkwekerij in Zwolle ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

Hij is enthousiast over zijn product, want het is in zijn ogen de oplossing voor het dreigend voedseltekort in de toekomst. "We wonen met teveel mensen op deze planeet en moeten echt op korte termijn een duurzaam alternatief vinden voor de enorme vleesconsumptie, die tal van milieuproblemen met zich meebrengt", zegt hij.

Duurzaam

Zijn meelwormenkwekerij kan duurzaam bijdragen aan een deel van de oplossing, want bij het kweken van de wormen wordt veel minder water verbruikt dan bij de intensieve landbouw en veehouderij.

Wouter Simons, eigenaar meelwormen kwekerij Entobreed (Foto: Marielle Beumer)

"We gebruiken voor de voeding van de wormen reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie, zoals moutresten en wortel- en appelresten. Het afval zetten de wormen om in eiwitten en de mest van de wormen is heel goed bruikbaar als milieuvriendelijk alternatief voor kunstmest. Daardoor is de productie duurzaam, maar ook omdat er minder vierkante meters nodig zijn voor de kweek van wormen. Ter vergelijking, voor de productie van een kilo meelwormen gebruiken we een kwart vierkante meter ten opzichte van twee vierkante meter voor de productie van een kilo kip. En we gebruiken ook heel weinig energie en kunnen daardoor nagenoeg CO2 neutraal produceren."

Dankzij een crowdfunding heeft hij de benodigde investering bij elkaar gekregen voor het plan dat hij vorig jaar tijdens de coronalockdown bedacht. "Ik zat tijdelijk zonder werk en heb op de camping in Frankrijk de plannen gesmeed. Ik hou van het werken met dieren, maar was na alle dierziekten zoals MKZ en BSE het plezier in mijn vorige werk een beetje kwijtgeraakt. Ik wilde iets anders, wel met dieren werken maar dan op een constructieve duurzame manier. Binnen amper een jaar tijd kwam er gelukkig genoeg geld binnen om deze maand met mijn plan te kunnen starten."

Eiwitrijke producten

De meelwormen worden in de productiehal in Zwolle gekweekt in een aantal grote kweekkamers met een hoge luchtvochtigheid en een temperatuur van om en nabij de 27 graden Celsius. De kevers leggen daar in grote kratten eitjes waarna ze na een week uit de kratten verwijderd worden. De eitjes blijven achter en na drie weken komen er kleine glaswormpjes uit de eitjes. Die wormpjes leven in tarwezemelen en worden gevoed met onder meer wortelrestanten en water, waarna ze in ongeveer acht tot negen weken volgroeid zijn en voor de verwerking in tal van voedselproducten gebruikt kunnen worden.

De meelwormen gaan op transport en worden bij de voedselproducenten vermalen tot poeder, waarna ze vervolgens verwerkt kunnen worden in tal van producten zoals pasta, patat, brood of gebruikt worden als vleesvervanger in hamburgers en worstjes.

De grootste hobbel die nog genomen moet worden om van de humane meelwormconsumptie op termijn een succes te maken, is het overwinnen van de nodige schroom bij de consument.

Over een paar jaar heeft iedereen weleens een product met meelwormen gegeten Wouter Simons Entobreed Zwolle

Schroom bij consument

"Er bestaat inderdaad schroom", zegt Petra van den Hengel. "Nu denk je misschien nog heel gauw 'oeps wormen, dat is niet zo lekker.' Maar als je de wormen niet meer ziet als ze in de producten verwerkt zijn en je weet dat het gezond is, dan zal dat denk ik heel snel veranderen"

"Ik vergelijk het weleens met sushi", zegt Simons. "Twintig jaar geleden konden we ons ook niet voorstellen dat we, naast de ons bekende haring, rauwe vis zouden eten. Maar kijk hoe populair sushi vandaag de dag is. Voor sommige mensen zal het eten van meelwormen nu inderdaad nog een beetje een 'bah factor' zijn maar dat gaat er echt af. Ik ben ervan overtuigd dat, als je ze niet in het voedsel ziet , het heel makkelijk wordt om te accepteren dat ze in ons eten zitten. En ik geloof ook echt dat iedereen binnen nu en drie jaar wel een keer een meelwormproduct gegeten zal hebben."

Meer bedrijven actief

"Op dit moment zijn er een tiental bedrijven in de insectenbranche in Overijssel actief", zegt Petra van den Hengel. "Variërend van meelwormenkweek tot sprinkhanen en krekels,. We merken een toenemende belangstelling om ermee aan de slag te gaan, want mensen zijn heel erg op zoek naar andere manieren om gezond voedsel te produceren en dit is een heel goed voorbeeld daarvan. We nodigen geïnteresseerden uit om met ons contact op te nemen, want we willen ondernemers heel graag verder helpen. Dus kom maar op!"