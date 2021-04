GGD IJsselland over versoepelingen: "Begrip, maar ook grote zorgen"

Bij GGD IJsselland is er begrip over de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen, maar er leven ook grote zorgen. Gisteren kondigde het kabinet aan dat vanaf 28 april een aantal maatregelen wordt losgelaten, terwijl zorgpersoneel op het tandvlees loopt.

"De mensen in de zorg en ook in de ziekenhuizen staan al langdurig onder druk", ziet Rianne van den Berg, directeur van GGD IJsselland. "Nu is de situatie zodanig dat er sprake is van oververmoeidheid, terwijl ook aan mensen wordt gevraagd of ze hun vakantie kunnen opgeven. De druk blijft onverminderd hoog."

Op dit moment liggen er 2.614 patiënten met corona in het ziekenhuis, van wie 822 op de intensive care. Sinds april vorig jaar was het op de ic's niet meer zo druk. Maar nu de vaccinatiecampagne op stoom raakt, verwacht het kabinet dat de drukte in de ziekenhuizen de komende weken afneemt. En daarom verdwijnt de avondklok, gaan terrassen beperkt open en kunnen we weer zonder afspraak winkelen.

Dubbel gevoel

Al die versoepelingen zorgen voor gemengde gevoelens bij het zorgpersoneel. Van den Berg: "We hebben wel begrip, maar ook grote zorgen. Het draait niet alleen om de zorg die nu geleverd moet worden, maar ook om de vele uitgestelde zorg. Die moet nog plaatsvinden nadat we over deze golf heen zijn."

Daarmee doelt Van den Berg op het aantal van 100.000 uitgestelde operaties in Nederland. "Ik vind dat een enorm aantal, ik schrok ervan. Dat gaat gewoon jaren duren om in te halen. Dus dat vraagt van het personeel nog heel lang een enorme inzet."

'Wijs mee omgaan'

Kijkend naar de huidige situatie in de ziekenhuizen, rijst de vraag of versoepelen überhaupt wel kan. "Dat is besluit is genomen, dat ga ik niet ter discussie stellen", aldus Van den Berg. "Maar ik wil iedereen wel vragen om met die versoepelingen heel verstandig en wijs om te gaan. Te kijken hoe we ons kunnen houden aan de bekende basismaatregelen, om maar zo snel mogelijk uit deze crisis te komen."

Een positieve ontwikkeling is volgens Van den Berg het nieuws rondom het Janssen-vaccin. "Dat betekent landelijk, maar ook in onze regio, een enorme opschaling. We kunnen veel meer vaccins zetten de komende weken. Met name juni zal een hele drukke maand worden. Dus ik hoop dat iedereen nog even kan volhouden en met die kleine versoepelingen wijs kan omgaan."