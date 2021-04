Baanwielrenners nemen geen risico in aanloop naar Spelen en laten Nations Cup schieten

De KNWU heeft besloten geen baanrenners af te vaardigen naar de Nations Cup-wedstrijd in Hong Kong van 13 tot en met 16 mei. De bond wil in deze corona-misère geen risico's lopen met onder anderen Jeffrey Hoogland (Nijverdal) en Roy van den Berg (Kampen) in aanloop naar de Olympische Spelen.

Omdat de Nations Cup-manche in het Britse Newport deze maand niet door ging en de wedstrijd in Cali begin juni niet in het schema van de baanrenners richting de Olympische Spelen past, zullen de Nederlandse pistiers richting Tokyo niet uitkomen in deze opvolger van de wereldbeker.

Corona

Manager Jan van Veen wil simpelweg geen risico's nemen met de sprinters. ‘’Uit de ingewonnen informatie is gebleken dat de baanrenners daar in quarantaine moeten als ze in contact komen met iemand die (mogelijk) besmet is. We zitten er in deze fase van de voorbereiding niet op te wachten dat renners veertien dagen op hun hotelkamer moeten verblijven. En uiteraard ook niet dat ze zelf een coronabesmetting oplopen.”