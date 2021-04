Voortgezet onderwijs in Steenwijk komt op één locatie, maar wel pas over 10 jaar

RSG Tromp Meesters omvat al het voortgezet onderwijs in Steenwijk, over drie gebouwen verspreid door de stad. Uiteindelijk moet bij de huidige school aan de Lijsterbesstraat de nieuwbouw komen. De school had zelf gehoopt in 2024 in één groot schoolcomplex te zitten.

"Slecht imago"

Alle partijen zijn het erover eens dat het sterk verouderde gebouw van het vakcollege en de praktijkschool aan de Stationsstraat hard aan vervanging toe is. Deze locatie heeft in de loop van de jaren ook een slecht imago gekregen. Als alle schoolniveaus in één gebouw zitten zou dat goed zijn voor deze leerlingen, denkt de school.

Het verouderde gebouw aan de Stationsstraat (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

De discussie ging vooral over locatie CSG Eekeringe. Dit gebouw is recent verbouwd en zou nog wel twintig jaar mee kunnen. Deze school sluiten zou kapitaalvernietiging zijn, vindt het college. Als de school twee locaties zou houden dan moet hier nieuwbouw naast komen.

Overlast

Maar aan de Oostwijkstraat grenst de school wel heel dicht aan de huizen, en is er nu al veel overlast van de scholieren. Nog meer leerlingen ziet de buurt totaal niet zitten. De raad heeft nu besloten dat de school wel voorlopig blijft staan maar dat er niet bij gebouwd mag worden.

Alleen een smal straatje scheidt de school van de huizen in de Oostwijkstraat. (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Nog veel onduidelijk

Deze tweestapsfusie kwam pas tijdens de raadsvergadering op tafel. Het is nog geen uitgewerkt en doorgerekend plan. De raad wil hiermee tegemoet komen aan de bezwaren van de buurt, en de wens van de school om alle leerlingen onder één dak te hebben. Maar om de kosten te drukken wordt de bouw van de unilocatie wel vooruitgeschoven in dit plan.

Hoe de school de overgang van drie via twee naar één locatie gaat vormgeven en hoeveel dat dan gaat kosten is nog onduidelijk. Verantwoordelijk wethouder Marcel Scheringa heeft toegezegd hierover in de zomer meer duidelijkheid te geven.