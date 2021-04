Wat vind jij: Reis jij nog prettig met het openbaar vervoer?

Het wordt steeds drukker in de treinen en bussen. Als maandag de hogescholen en universiteiten en woensdag de winkels en terrassen weer openen zal het alleen maar voller worden in het openbaar vervoer. Het OMT roept echter juist op om die drukte aan te pakken en 'meer ruimte te maken in het ov'.

Het advies van het kabinet staat vanwege de oplopende besmettingscijfers al tijden op 'alleen noodzakelijke reizen'. Waarschijnlijk wordt dat advies per 28 april versoepeld, in lijn met de eerste fase van het openingsplan van het kabinet.

Brancheorganisatie OV-NL is verbaasd en geïrriteerd over die op handen zijnde aanpassing én over de woorden van het OMT. "Als je versoepelt, wordt het drukker in de trein. Nu kan die 1,5 meter al niet, en dat gaat ook nooit kunnen. Wat is dan de veilige oplossing? Die is er niet."



Ervaar jij ook dat het drukker wordt in de treinen? En hoe voel je je daarbij? Wij zijn benieuwd! Praat mee in de reacties of op Facebook.