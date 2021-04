Meer aandacht voor plegers van huiselijk geweld nodig: "Moet uit de taboesfeer"

“Huiselijk geweld moet uit de taboesfeer, net als roken een paar jaar geleden”, aldus Hijkoop. “Pas wanneer we erover kunnen praten, kunnen we wat doen. En huiselijk geweld komt meer voor dan je soms denkt. Uit onderzoek blijkt dat in iedere schoolklas ongeveer één kind te maken heeft met huiselijk geweld.”

Jonne Janssen uit Enschede studeert af op het onderwerp huiselijk geweld, samen met medestudente Jennifer Helsdingen onderzoekt ze hoe mensen anders naar de pleger van huiselijk geweld moeten leren aankijken. “Vaak denk je toch aan een grote, gespierde man met een grote mond die anderen mishandelt, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn.”

Ergens moeten we de cirkel doorbreken dat wie nu slachtoffer is, straks dader wordt Theo Hijkoop, projectleider Geweld hoort nergens thuis

Theo Hijkoop onderschrijft dat: “Je ziet heel vaak dat plegers van huiselijk geweld zelf slachtoffer van huiselijk geweld zijn. En dat zijn dus allerlei verschillende mensen, mannen en vrouwen. Ergens moeten we de cirkel doorbreken dat wie nu slachtoffer is, straks dader wordt”.

Volgens Hijkoop komt huiselijk geweld overal voor: “Laag- en hoogopgeleid, stad of platteland, overal komt huiselijk geweld voor. Vechtscheidingen waar kinderen onder kunnen lijden, geestelijke en lichamelijke mishandelingen, dat zijn de dingen waar je aan kan denken en dat kan ook gebeuren wanneer je hoogleraar op een universiteit bent”.

Tijdig signaleren

Een tijdige aanpak moet huiselijk geweld voorkomen: “Maar dan moeten we het met z'n allen signaleren, dus ook de trainer van een voetbalteam, de onderwijzer, maar eigenlijk ook wij allemaal. Zie je iets op straat of in de winkel gebeuren, meld het dan. Je hoort vaak van kinderen die mishandeld zijn dat het moment dat er iets ging veranderen was dat een buitenstaander vroeg 'gaat het wel goed met je'. Dus ook jij en ik hebben een rol in het signaleren”.

Iemand slaat zijn vrouw niet omdat die daar toevallig zin in heeft Studente Jonne Janssen

Studente Jonne Janssen hoopt dat er anders naar huiselijk geweld gekeken gaat worden: “Dat mensen niet denken dat iemand zijn vrouw slaat omdat hij er op dat moment zin in heeft of boos is. Waarschijnlijk heeft iemand al zoveel meegemaakt dat het niet goed te praten valt, maar wel verklaarbaar is”.

Later vandaag het persoonlijke verhaal van een voormalig pleger van huiselijk geweld.