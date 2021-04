Negatief record dreigt voor FC Twente, Gorter dicht bij unieke prestatie

In deze rubriek zetten we nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Heerenveen – PEC Zwolle

De geschiedenis van Heerenveen – PEC speelt zich vooral in de lagere divisies. Pas na de eeuwwisseling komen beide ploegen elkaar regelmatig tegen op het hoogste niveau. Van de tien eredivisie-ontmoetingen in Heerenveen won PEC Zwolle er nog maar één. In 2017 werd het 1-2: Nicolás Freire en Mustafa Saymak bogen een vroeg opgelopen achterstand om.

Ruim twee maanden geleden won PEC de thuiswedstrijd tegen Heerenveen met 4-1. Onder leiding van interim-coach Leeroy Echteld vielen all Zwolse treffers na rust.

Aftrap: zaterdag 16.30 uur

PEC Zwolle was onlangs in eigen huis met 4-1 te sterk voor sc Heerenveen (Foto: Orange Pictures)

FC Emmen – Heracles

Heracles wacht nog altijd op de eerste eredivisie-zege in Drenthe. Vorig seizoen verloren de Almeloërs met 1-0 en het seizoen dáárvoor eindigde het in 1-1. Adrián Dalmau zette Heracles nog wel op voorsprong, maar na een rode kaart voor Tim Breukers kon Emmen alsnog langszij komen.

FC Emmen stond dit seizoen lange tijd onderaan, maar is al wekenlang bezig met een indrukwekkende opmars door zeven keer op rij ongeslagen te blijven.

Eerder dit seizoen won Heracles de thuiswedstrijd eenvoudig met 4-0. Sinan Bakis was toen de grote man met een hattrick.

Aftrap: zondag 12.15 uur

Sinan Bakis maakte een hattrick tegen FC Emmen (Foto: Orange Pictures)

FC Twente – FC Utrecht

FC Twente is dicht bij een negatief thuisrecord en treft met FC Utrecht juist de best presterende ploeg in uitwedstrijden.

Het zijn cijfers die pijn doen in Enschede: de teller van niet gewonnen duels staat nu op zeven. De serie van tien thuiswedstrijden zonder zege is nog triester. Alleen in het degradatiejaar 2018 deed FC Twente het nog slechter door elf keer thuis op rij niet te winnen.

En laat nou tegenstander FC Utrecht uitstekend op dreef zijn in uitwedstrijden. De ploeg van oud-Twentetrainer René Hake won de laatste vijf duels op vreemde bodem en is daarmee de best presterende ploeg in het betaalde voetbal.

Maar de bezoeken aan FC Twente leveren de Utrechters de laatste jaren niet veel op. De laatste keer dat Twente verloor is alweer acht jaar geleden, in 2013 werd het 2-4. De laatste twee ontmoetingen in De Groslch Veste werden allebei gewonnen door Twente met 3-1 en 4-0.

Zo bont als in 1977 zal het waarschijnlijk niet worden. Toen won FC Twente met maar liefst 8-0 van FC Utrecht, nog altijd de grootste competitiezege ooit. Arnold Mühren tekende destijds voor drie doelpunten.

Aftrap: zondag 16.45 uur

Go Ahead Eagles-doelman Jay Gorter (Foto: Orange Pictures)

Jong FC Utrecht – Go Ahead Eagles

Wordt Jay Gorter de doelman die het vaakst de ‘nul’ heeft gehouden in één seizoen? Vrijdagavond kan hij tegen Jong FC Utrecht het record uit 1971 van Tonny van Leeuwen verbreken, beide staan nu op 23 ‘clean sheets’. Van Leeuwen kreeg destijds in het doel van GVAV maar zeven(!) goals om de oren in het hele seizoen, de totaalteller van Gorter staat nu op 23 tegengoals.

Drie daarvan kwamen trouwens op naam van Jong FC Utrecht dat in Deventer met 2-3 won.

Aftrap: vrijdag 21.00 uur

Alle duels zijn live te volgen via de Oosttribune op Radio Oost.