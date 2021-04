Veiligheidsregio Twente: "Verpruts alsjeblieft deze versoepelingen niet"

"Het is een balanceer-act," aldus Welman. "Het is aan de ene kant mooi dat je ruimte krijgt, zeker omdat ondernemers er al lang om vragen, in de detailhandel, in de horeca. Maar je ziet ook de cijfers van de GGD waardoor het spannend blijft of het de goede kant op gaat." De versoepelingen staan in schril contrast met de beslissing van het ziekenhuis MST om een opnamestop in te stellen. "Daar zit de spanning. Die voelen wij ook." Overigens is de opnamestop van het MST inmiddels weer opgeheven.

Stadswachten

Het is een verantwoordelijkheid van de ondernemers, maar ook van de gasten die straks weer gaan winkelen en het terras op gaan. "De stadswachten en boa's gaan echt wel een extra rondje doen en ondernemers aanspreken. Maar het is ook echt aan onszelf. Het komt er nu echt op aan. Als dit goed gaat, dan komt er ook snel weer een versoepeling."

De komende dagen zijn volgens Welman belangrijk, omdat ondernemers en gemeenten aan het afstemmen zijn wat precies de versoepelingen inhouden. "Op sommige vlakken is er nog een grijs gebied, wat mag wel en wat kan niet. Dat willen we afstemmen met ze en bij onduidelijkheid het Rijk om hulp vragen."

Prikken

Voor de uitweg uit deze situatie kijken we echt naar de vaccinaties, aldus Welman. En die gaan de komende tijd oplopen in Twente, aldus Samantha Dinsbach van de GGD. "We zijn fors aan het opschalen. We moeten straks tienduizend prikken per dag zetten, we zetten er nu bijna achtduizend. Dat ligt vooral aan de beperkte beschikbaarheid van vaccinaties."

Maar ook het aantal locaties wordt uitgebreid. "De vijfde vaccinatielocatie komt in Hengelo, die openen we op 3 mei. Daarna een zesde locatie in Nijverdal, daarmee hebben we een goed netwerk om de vaccinaties goed te kunnen regelen." Qua personeel is er nog niet voldoende, maar daar maakt Dinsbach zich geen zorgen over: "We zijn volop aan het opleiden en werven."