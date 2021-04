Jongerenwerker in Dalfsen: ‘We verloren de jongeren in coronatijd wat uit het oog’

“In de eerste weken waren de jongeren in onze gemeente natuurlijk blij dat ze door het coronavirus niet naar school hoefden”, zegt jongerenwerker Hendrik-Jan van den Berg van Saam Welzijn. “Dit sloeg later om in depressiviteit, lusteloosheid en het missen van je vrienden.”

Als jongerenwerker is Hendrik-Jan verantwoordelijk voor de begeleiding, talentontwikkeling en participatie van jongeren in de gemeente Dalfsen en is Saam Welzijn op zowel basis- als middelbare scholen aanwezig om in gesprek te gaan met de jeugd. “Daarnaast hebben we een jongerencentrum waar we activiteiten organiseren.” Een groot deel van die werkzaamheden zag Hendrik-Jan het afgelopen jaar geschrapt worden door het coronavirus.

Uit het oog verliezen

Nu langzamerhand de coronaregels voor jongeren iets worden versoepeld, spreekt jongerenwerker Hendrik-Jan ‘zijn’ jongens en meiden weer. “Aan het begin van de coronacrisis organiseerden we met Saam Welzijn online ontmoetingsavonden. Na een aantal maanden zagen we dat de belangstelling daarvoor afnam. Ze zitten natuurlijk al een hele dag achter hun laptop om vanuit huis de lessen te volgen. Dan heb je geen zin om ’s avonds weer online af te spreken. Je raakt ze dan op een bepaald moment een beetje uit het oog.”

Harde klap

Na de eerste lockdown werden de regels weer versoepeld en kon in de zomer het jongerencentrum weer open. “De scholen mochten na de vakantie weer hun deuren openen en we hebben best veel activiteiten kunnen organiseren. Ik zag dat de jeugd daar echt behoefte aan had.”

Toen de besmettingscijfers na de zomer steeds verder opliepen, werd in het najaar een tweede lockdown afgekondigd. “Dat was echt een flinke klap. We kregen toen ook de signalen dat jongeren vereenzaamden, depressieve klachten kregen en het experimenteergedrag toenam. Er is toen wel iets gebeurd in het hoofd van de jeugd.”

Grenzen opzoeken

Volgens Hendrik-Jan is het mogelijk dat jongeren in de toekomst last gaan krijgen van deze moeilijke periode. "Normaal gesproken zoek je als puber wat vaker de grens op en leer je wanneer je teruggefloten wordt. Het afgelopen jaar hebben ze daar helemaal niet mee kunnen experimenteren. Daarom denk ik dat we in de toekomst misschien een wat meer extremere vorm van rebelsheid kunnen gaan zien."

Sporten

Inmiddels zijn de sportvelden voor jongeren deels geopend en kunnen zij in groepsverband buiten bewegen. "Dat het een belangrijke uitlaatklep is, is de afgelopen tijd wel bewezen. We organiseren weer enkele sportactiviteiten voor de jongeren in de gemeente. Dat is een hele grote opening voor ons als jongerenwerkers gebleken. Er zijn zoveel aanmeldingen dat we nu in groepen weer kunnen sporten en in gesprek kunnen gaan met de jeugd. Dat is écht een belangrijke stap."