Hengelo dag na alle hectiek weer rustig; hoe een valse melding een hele woonwijk in zijn greep hield

Vandaag rennen en spelen de leerlingen van De Telgenkamp gewoon weer op het schoolplein. "De rust is weergekeerd", zegt Peter Breur, voorzitter college van bestuur van de overkoepelende stichting van de school. "We hebben goed contact met de leerlingen en de ouders. We waren onderdeel van de melding, maar willen er niet dieper op in gaan. Voor ons zijn de leerlingen het belangrijkste."

Een terugblik op de ontruiming:

'We kunnen het niet onderschatten'

De melding, die gedaan werd bij Meld Misdaad Anoniem, was reden genoeg om met talloze agenten een groot gebied rondom de school te ontruimen. Volgens directeur Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem komt het weinig voor dat mensen voor dit soort meldingen contact opnemen met zijn organisatie. "Wij zijn hier niet voor. We zijn geen spoedlijn, daarvoor moeten ze 112 bellen."

Na uitgebreid onderzoek in de school bleek dat er geen acuut gevaar of een dreiging was Politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer

Toch was de melding dusdanig urgent, dat deze door werd gestuurd naar de politie. "We kunnen niet zeggen wat die melding precies inhield", reageert politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer. "Maar we kunnen dit soort meldingen niet onderschatten. Nu blijkt het loos alarm, maar als het wel waar was geweest en we hadden het onderschat, hadden we een groot probleem gehad."

Onderzoek achter de schermen

Volgens een tweet van de politie, even na twaalf uur in de middag, was er sprake van een dreigende situatie zonder acuut gevaar. Toch liepen er tientallen agenten rond in zware kogelwerende vesten. "We gaan altijd uit van het uiterste. Dat is ook de reden dat we een groot gebied ontruimen en zo het onderzoeksteam rustig te werk laten gaan", reageert Schoorlemmer. "Nadat we de melding binnenkregen hebben we achter de schermen onderzoek gedaan om te achterhalen hoe serieus de melding was."

Iets na drieën werd duidelijk dat het loos alarm was. "Na uitgebreid onderzoek in de school bleek dat er geen acuut gevaar of een dreiging was. We hebben daarom alle eenheden teruggetrokken en mocht iedereen het ontruimde gebied weer in."

Woordvoerder Schoorlemmer over de dreiging:

'Identiteit achterhalen is onmogelijk'

Een viertal agenten bleef nog achter bij de school om nazorg te verlenen. "Sommige ouders en kinderen zijn geschrokken en hebben nog vragen. We proberen ze hier zo goed mogelijk te helpen", zegt één van de agenten.

Een melding geven wij pas door als er niets meer herleidbaar is naar de melder Marc Janssen, directeur Meld Misdaad Anoniem

Een valse melding via Meld Misdaad Anoniem die heel een peloton hulpdiensten op de been brengt. De politie wil graag weten weten wie dat geweest is. "Daar komen ze waarschijnlijk niet achter", vervolgt directeur Janssen. "De identiteit van de beller achterhalen is zonder een naam, nummer of verdere info over de anonieme beller een vrijwel onmogelijke zaak."

Volledig anoniem

Een melding die binnenkomt bij Meld Misdaad Anoniem wordt direct geanonimiseerd, dus de Hengelose melding ook. "Een melding geven wij pas door als er niets meer herleidbaar is naar de melder. Er wordt bij ons niets opgenomen en van alle informatie die we krijgen copy-pasten we niet, maar daar maken we een nieuwe melding van die naar de politie gaat. Ook worden de meldingen niet gekoppeld aan een medewerker."

Medewerkers bij Meld Misdaad Anoniem maken een eerste inschatting of er voldoende concrete aanknopingspunten in zitten. "Het is vervolgens aan de politie om een afweging te maken of de informatie voldoende en concreet genoeg is", stelt Janssen.

Of de politie nader onderzoek gaat doen naar het belletje is niet bekend. De school is gewoon weer open en in de wijk is het rustig.