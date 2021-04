Ruzie die Lotte (14) uit Almelo fataal werd ging over naaktfoto

De twee broers uit Almelo van nu 15 en 18 jaar moesten vanochtend een eerste keer voor de kinderrechter verschijnen. Omdat beiden nog in een observatiekliniek verblijven en het onderzoek naar hun psychische gesteldheid nog niet is afgerond, is de zaak aangehouden tot 6 juli. Tot die tijd blijven de jongens vastzitten.

Bij de zogenoemde pro-formazitting van vanochtend waren behalve Lotte's ouders en meerdere familieleden, ook de ouders van de twee verdachten aanwezig. De oudste broer was niet aanwezig, de jongste broer volgde de zitting via een videoverbinding.

Naaktfoto

Uit onderzoek is intussen vast komen te staan dat de oudste van de twee broers een naaktfoto van zichzelf naar Lotte had geappt. Beide broers hadden overigens een kortstondige verhouding met het meisje; los van elkaar, maar met kort tijdsbestek ertussen.

Toen de oudste van de broers ontdekte dat Lotte de delicate foto naar een vriendinnetje had doorgestuurd, was hij kwaad daarover.

Afspraakje

Daarop maakte hij een afspraakje met Lotte in de buurt van haar woonadres, waarbij hij zijn jongere broer meenam. Deze ontmoeting eindigde aan de rand van industrieterrein Het Wendelgoor. Daar kwam het tot een schermutseling, waarbij Lotte tegen de grond werd geduwd. Vervolgens zou ze diverse verwondingen hebben opgelopen.

Tekst gaat verder onder foto

Het gedenkteken in de buurt van de plek waar het lichaam van Lotte werd gevonden. (Foto: RTV Oost / Jan Colijn)

In sloot beland

Lotte kreeg uiteindelijk een trap richting de sloot, waardoor ze in het water belandde. Het is tot op heden nog niet gelukt de exacte doodsoorzaak vast te stellen, maar volgens forensisch onderzoek is het meest aannemelijke scenario dat ze door verdrinking om het leven is gekomen. Aan de hand van de gegevens van haar kapotte telefoontje kon later bij benadering het tijdstip worden vastgesteld, waarop Lotte in het water terecht kwam.

Scooter gewassen

De jongste van de twee broers zou het lichaam van Lotte met rietmaaisel hebben afgedekt, waarop de twee met de scooter van de oudste naar een nabijgelegen tankstation reden. Daar wasten ze hun handen en maakten de scooter schoon.

Eenmaal thuis werd de vader gealarmeerd, waarop ze met z'n drieën in het busje van de vader naar Het Wendelgoor reden. Daar lag het levenloze lichaam van Lotte in het water. Toen de vader zag wat er was gebeurd, belde hij met 112 om te melden dat er 'iemand in het water' lag.

Bij thuiskomst werden de vader en oudste zoon ter plaatse aangehouden, de jongste zoon werd de volgende dag ingerekend. De vader blijft nog wel verdachte, maar omdat hij volgens justitie een minder grote rol in de zaak heeft is hij intussen op vrije voeten gesteld.

Tekst gaat verder onder foto

De twee broers, die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Lotte, zijn gefilmd op de plek waar het meisje later werd teruggevonden. (Foto: RTV Oost / Jan Colijn)

Gefilmd

Vanochtend al meldde RTV Oost dat de twee broers zijn gefilmd door de bewakingscamera van een nabijgelegen bedrijf. Deze camera, circa 150 meter verderop, stond deels gericht op de plek waar Lotte werd teruggevonden.

Op deze beelden is te zien hoe beide broers in de weer zijn met waarschijnlijk het lichaam van Lotte. De broers zijn te herkennen aan hun kleding. De oudste droeg die middag een hoody, de jongste is te herkennen aan zijn witte gympen.

De beelden, die aanvankelijk van zeer matige kwaliteit waren, zijn intussen opgewaardeerd en daarmee bruikbaar voor het strafproces; al wordt nog steeds geprobeerd ze verder te verscherpen.

Minderjarig

De broers waren op het moment van de fatale ruzie beiden minderjarig. In principe moeten ze zich daarom voor de kinderrechter verantwoorden. De oudste broer werd echter anderhalve maand later 18 jaar. In theorie kan het Openbaar Ministerie de rechter straks vragen om de jongeman volgens het volwassenenstrafrecht te laten berechten. In dat geval zou hem bij een veroordeling een aanzienlijk hogere straf boven het hoofd hangen.

Het Openbaar Ministerie wil daar in dit stadium nog geen mededelingen over doen.

Omdat het onderzoek in de observatiekliniek nog niet is afgerond en er nog rapportage moet worden opgemaakt, staat nu al vast dat op 6 juli de zaak nog niet inhoudelijk zal worden behandeld.

Eerder vanmiddag reageerden Lotte's ouders via hun woordvoerder tegenover RTV Oost op de rechtszaak. Ze willen vooral dat de onderste steen boven komt en willen exact weten wat er die middag met hun dochter is gebeurd. De woordvoerder laat in een reactie op de berichtgeving van RTV Oost namens de familie weten dat er behalve de naaktfoto nog meer motieven kunnen zijn.