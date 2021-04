MST druk bezig met creëren extra capaciteit om opnamestop op te heffen

Na de opnamestop in het MST ziekenhuis gisteravond, is het ziekenhuis nu druk bezig om de capaciteit op te hogen. Op dit moment worden er extra bedden gecreëerd, zodat de opnamestop kan worden opgeheven.

Een woordvoerder zegt tegen RTV Oost dat het nog niet bekend is wanneer er weer nieuwe patiënten kunnen worden opgenomen. "We doen ons uiterste best om ruimte te maken. Misschien kunnen we patiënten eerder naar huis sturen als dat mogelijk is."

Door het opschalen in het ziekenhuis zou het kunnen dat vanmiddag al de opnamestop wordt geschrapt. Maar zeker weten doet het ziekenhuis dat niet. "We willen zo snel mogelijk de opnamestop schrappen", is de uitleg.

Drukte

De opnamestop is veroorzaakt door een snelle toename van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat zijn vooral patiënten uit de regio, de stijging is niet veroorzaakt overplaatsing uit andere delen van het land.

Op dit moment worden er geen patiënten uit Enschede overgeplaatst naar andere ziekenhuizen om ruimte te creëren. "Landelijk is er een verdeling gemaakt van hoeveel patiënten een regio moet opvangen", legt de woordvoerder uit.

Twente zit tegen de grens dat overplaatsingen nog niet aan de orde zijn. Er liggen ongeveer evenveel patiënten in de ziekenhuizen als de regioverdeling voorschrijft.

Duitsland

Waar in de eerste golf Nederlandse patiënten in Duitsland werden behandeld, is dat nu niet het geval. Dat heeft volgens de woordvoerder te maken met het feit dat er landelijk gezien nog genoeg bedden zijn.