Aantal ontmantelde hennepkwekerijen neemt verder af: politie heeft 'minder capaciteit voor aanpak'

Het aantal hennepkwekerijen dat wordt ontmanteld in de regio blijft dalen. Vorig jaar werden in het politiegebied Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) 527 hennepkwekerijen ontmanteld, voor het vijfde jaar achtereen is daarmee sprake van een daling. In 2019 werden nog 587 kwekerijen opgeruimd door de politie.

Ook landelijk is sprake van een daling: van 3635 in 2019 naar 2894 in 2020. De politie heeft niet echt een verklaring voor de daling, maar het is niet zo dat er gewoon minder hennepkwekerijen zijn. "Wel ligt er veel druk op basisteams, waardoor er minder capaciteit is voor de aanpak van hennepteelt", stelt de politie.

Risico

De politie waarschuwt voor de risico's van het beginnen van een hennepkwekerij onder druk van criminele organisaties. "Wees je dus bewust van de risico’s. Wie deze keiharde wereld eenmaal betreedt, kan er niet zomaar uitstappen. Alles draait om macht en geweld."

"Bovendien investeren de henneptelers hun winsten regelmatig in andere, meer lucratieve drugs zoals cocaïne. Door structureel te investeren in de aanpak van hennepteelt pakken we dus niet alleen die vorm van criminaliteit aan, maar voorkomen we ook nieuwe aanwas en verstoren we de drugsmarkt."