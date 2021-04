Verdediging Zwolse broers in onderwereldzaak: "Het politieonderzoek is een web van leugens"

Het gelieg over de broers is begonnen na een moordaanslag in 2016, zeggen de advocaten. "Toen is het zaadje geplant van een grote leugenboom." In april 2016 werden twee Turkse broers, even ten zuiden van Zwolle, beschoten vanuit een langsrijdende auto. Eerst vertelden de slachtoffers aan de politie dat ze niet konden zien wie er geschoten had, want het was donker en mistig.

Maar als ze overleg hebben gehad met een oud-bloedbroeder van de Afghaanse broers, zeggen ze het 'ineens' zeker te weten. "Abas heeft geschoten." Destijds was dit niet genoeg om de broers Idris en Abas ervoor te vervolgen.

Complot uit wrok

Al die tijd hebben de beschoten Turkse broers wrok gekoesterd naar Idris en Abas, zeggen de advocaten. Samen met een andere Turkse man, die ook een hekel aan de Afghaanse broers heeft, is er volgens de advocaten een complot gesmeed. "Idris en Abas moesten worden vermoord. Als dat niet zou lukken, moesten ze maar 20 jaar achter de tralies."

Als in september 2019 Idris met 33 kogels wordt beschoten in de kinderrijke wijk Stadshagen, is het volgens de advocaten wel duidelijk wie erachter zitten: de Turkse mannen die wraak wilden nemen op Idris en Abas. Ze zouden veelvuldig contact hebben gehad met verschillende loopjongens uit het milieu.

Idris werd september 2019 beschoten in de kinderrijke wijk Stadshagen (Foto: News United - Stefan Verkerk)

Web van leugens

"Toen de aanslag was mislukt, werd besloten om Abas en Idris zo lang mogelijk op te laten sluiten", zeggen de advocaten. Ze zeggen daar steun voor te vinden in verschillende chats en telefoongegevens. "Ze hebben de verklaringen op elkaar afgestemd, het is een web van leugens."

Volgens de raadslieden zijn de geronselde loopjongens zelfs gedwongen om een leugenachtige verklaring af te leggen. "Eentje is er in de kofferbak naar het politiebureau gebracht." Diegene zou ook aan een vriend hebben geappt: 'Ik ben bedreigd door die Turken. Hun hebben me letterlijk voor bureau afgezet en opgewacht.' Dat zou de reden zijn dat hij zaken heeft verteld bij de politie. 'Anders zou ik gwn dood wezen. Ja wallah.'

Een oud-bloedbroeder van Abas en Idris zou zelfs mensen uit het criminele milieu hebben benaderd om tegen betaling belastende verklaringen over de Afghaanse broers af te leggen bij de politie.

Ik ben bedreigd door die Turken. Anders zou ik gwn dood wezen. loopjongen

Moordaanslag Holtenbroek

Ook zitten hun cliënten niet achter een moordaanslag in oktober 2019, zeggen de advocaten. In de wijk Holtenbroek is een van de Turkse mannen beschoten, die een vijand zou zijn van Abas en Idris. Voor de schietpartij wordt een Zwollenaar aangehouden, Jaemy. Die zegt eerst niets tegen de recherche. Maar als hem wordt gevraagd of hij de schutter naar de plek van de schietpartij heeft gebracht, zegt hij "ja, dat klopt." Volgens de advocaten is dit een hele sturende manier van ondervragen geweest.

Jaemy heeft later verteld dat Abas bij die moordaanslag had geschoten, vanaf de achterbank. Maar het doelwit verklaart juist dat er vanaf de bijrijderskant werd geschoten, voorin de auto. Ook zegt het slachtoffer dat er bij het wegrijden nog vanaf de bestuurderskant is gevuurd. "Jaemy heeft deze aanslag dus misschien wel in z'n eentje gepleegd", zeggen de advocaten. "En hij had ook een motief, want het Turkse doelwit had hem daags ervoor nog bedreigd met de dood."

Een andere heftige misdaad die aan Abas en Idris ten laste wordt gelegd is de gijzeling en marteling van een oud-bloedbroeder. Maar volgens de verdediging van de broers is de enige persoon die hen belast, het slachtoffer zelf. "Dat is onvoldoende bewijs."

Bewijsmiddelen

Het Openbaar Ministerie blijft volhouden dat Abas en Idris wel degelijk achter de aanslagen en gijzeling zitten. De officier van justitie wijst erop dat de belastende verklaringen die betrokkenen hebben afgelegd bij de politie, kunnen worden gestaafd aan objectieve bewijsmiddelen als telefoonbewegingen, chats en beeldmateriaal.

De komende weken moeten verschillende vermeend handlangers van Idris en Abas zichzelf verantwoorden bij de rechtbank. Onder hen een jonge vrouw, bijgenaamd Het Meisje. Zij zou gefungeerd hebben als 'bedrijfsleider' in de drugsbende van Abas en Idris. Het Meisje zou de drugsdealers hebben aangestuurd. Ook is ze volgens het OM betrokken bij het aanbrengen van een peilzender onder de auto van een liquidatiedoelwit en het in brand steken van een vluchtauto.