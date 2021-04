XL Park langs A35 bij Almelo blijft groeien en is de banenmotor voor Twente

Wie over de A35 langs Almelo rijdt, kan het niet missen. Hijskranen, bedrijfspanden in aanbouw en volop activiteit laten zien dat het XL Park nu op volle toeren draait. Kees Smit tuinmeubelen, VDL Energy Systems, smeermiddelenbedrijf Eurol en uitbreiding van de T-Port Logistics Campus van het Belgische Heylen zijn in aanbouw. In totaal is afgelopen jaar 12,4 hectare uitgegeven. Dit jaar zal het iets minder zijn (11,5 hectare), volgend jaar is een recordjaar met een uitgifte van 22,5 hectare.

Meevallers

Kortom, er zal tevredenheid zijn bij de aandeelhouders Almelo, Hengelo, Borne, Enschede en de provincie Overijssel. Want niet alleen de versnelde verkoop van kavels, ook een aantal meevallers zorgt ervoor dat het eindtekort opnieuw een stuk lager is geworden. Vorig jaar nog werd gedacht dat het park in 2030 vol zou zijn met een uiteindelijk tekort van 14,8 miljoen euro.

Nu is naar berekening het park vol in 2028, en het tekort nam af met maar liefst 9,3 miljoen, zodat er uiteindelijk een tekort van 5,5 miljoen door de aandeelhouders moet worden verdeeld. En dat terwijl in crisisjaar 2015 werd gedacht dat het park een tekort van bijna 40 miljoen zou opleveren en pas in 2034 uitverkocht zou zijn.

Werkgelegenheid

Uit onderzoek blijkt dat aan het eind van afgelopen jaar circa 625 mensen in dienst zijn bij bedrijven op het XL Park. Daarnaast is er in de seizoenen sprake van een flexibele schil van circa 200 tot 600 medewerkers, voornamelijk bij Bleckmann en Timberland. Het afgelopen jaar nam het aantal vaste banen toe met circa 125. Dit hangt voornamelijk samen met de verhuizing van Emergo en de groei van Bleckmann. Tegelijkertijd brengt de bouw ook tijdelijk werkgelegenheid met zich mee en ontstaan er banen bij bijvoorbeeld toeleveranciers.

Nieuwbouw VDL op XL Park (Foto: RTV Oost)

Afgesproken is dat van elke verkochte vierkante meter (die 130 euro kost) zes euro wordt afgedragen aan de gemeente Almelo voor het 'Fonds bovenwijkse voorzieningen'. Dat leverde vorig jaar zo'n 750.000 euro op. Daarnaast kan Almelo nog jaarlijks OZB incasseren. Dat was over het afgelopen jaar ruim 900.000 euro.

Uitbreiding XL Park

Onlangs bleek uit onderzoek dat uitbreiding van het XL Park de beste oplossing is om grote bedrijven ruimte te blijven bieden. Dat zou aan de andere kant van de zijtak van het Twentekanaal kunnen. Het rapport, dat is gemaakt in opdracht van de provincie, heeft het over een gebied van zo'n 55 hectare. Binnenkort zal de Twente Board met een advies komen, waarna provincie en gemeenten verder in gesprek gaan over 'XL Park 2'.