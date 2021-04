Koningsdag vier je met RTV Oost

Oranje Bingo

In het radioprogramma Goeiemorgen Overijssel speelt Bert van Losser met luisteraars de Oranje Bingo. Je kunt nu je gratis bingokaart aanvragen op www.rtvoost.nl. Iedereen kan meespelen en kans maken op leuke prijzen. Goeiemorgen Overijssel hoor je van 09.00 tot 13.00 uur op Radio Oost. De uitzending is ook via TV Oost te volgen.

De Grote Koningsdagshow

Op Facebook en TV Oost kun je vanaf 10.30 uur meedoen met een vrolijke spelshow met drie spelronden: Kleedjesmarkt, Royal Tour en Oudhollandse Spelletjes. Meedoen kan via de reacties op de RTV Oost Facebookpagina of via WhatsApp. Het WhatsApp nummer wordt in de uitzending bekendgemaakt.

Rad van Oranje

Wie weet het meest van het koningshuis en oranje tradities? In het radioprogramma Goeiemiddag Overijssel bepaalt Marcel Spijkerman met een draai aan het Rad van Oranje welke vraag beantwoord moet worden. Weet jij het antwoord? Goeiemiddag Overijssel hoor je van 13.00 tot 17.00 uur op Radio Oost. De uitzending is ook via TV Oost te volgen.

Deel je foto’s met RTV Oost

Ben jij al in oranje sferen? Stuur RTV Oost dan een foto van je mooiste outfit, van de vlag die je van zolder haalt, van de oranje tompouces die je hebt ingeslagen of van de schmink waarmee je druk in de weer bent. Je foto’s kun je mailen naar socialmedia@rtvoost.nl.