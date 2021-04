Directrice Hengelose school over ontruiming: "Het was flink schrikken"

De politie belde met de boodschap: 'Er is een dreigende situatie en je moet zo snel mogelijk het schoolgebouw ontruimen.' Flink schrikken, maar ook direct tijd voor actie. "Dan moet je snel schakelen", vervolgt Huitink. "Ik heb direct contact gezocht met onze BHV'er en we hebben de hele school ontruimd."

Spelletje

De schrik zat er niet alleen in bij de directrice, maar ook bij enkele leerlingen. "Over het algemeen viel het mee, maar er waren wel wat kinderen die schrokken dat ze de school moesten verlaten en het brandalarm afging. Toch was het voor veel kinderen net een uitje. We wandelden met de hele groep richting de sporthal en ze vonden dat wel leuk."

Je merkt dat veel leerlingen al snel met het hoofd weer ergens anders zitten Petra Huitink, directrice De Telgenkamp

Daar werd iedereen opgevangen door de leerkrachten. "Collega's probeerden het luchtig te houden door het spelen van een spelletje of een beetje te praten. We hebben toen ook direct alle ouders geïnformeerd. De geschrokken kinderen waren blij om hen weer te zien."

Vandaag weer les

Ook voor de ouders was het ontvangen van zo'n mailtje even schrikken. "Maar ik begreep dat ze blij waren met hoe we het gisteren aangepakt hebben", vervolgt Huitink. "Uiteindelijk ben ik blij hoe het allemaal gegaan is. Ook de begeleiding vanuit de politie was super."

Vandaag werd er gewoon weer lesgegeven en dat is belangrijk volgens de directrice. "We zijn de dag natuurlijk wel begonnen met een gesprek met de leerlingen want het heeft wel impact. Maar je merkt dat veel van hen al snel met het hoofd weer ergens anders zitten. Het is een goede dag geweest vandaag."