Met de eindstreep in zicht, piept en kraakt het in de Overijsselse ziekenhuizen (Foto: Bewerking RTV Oost)

Hooguit in juli moet elke Nederlander die dat wil een eerste coronavaccin hebben gehad. Daarmee zouden we aan het eind komen van de corona-ellende die dan al meer dan een jaar duurt. Hoewel dat moment snel dichterbij komt, is er van rust in de Overijsselse ziekenhuizen nog weinig te merken. Sterker nog: "Het aantal mensen op de IC stijgt", zegt een woordvoerder van Isala.

Zo was het gisteravond in het MST in Enschede zó druk, dat er een opnamestop nodig was. Er was even geen plek voor nieuwe patiënten. Vanmiddag waren er toch weer genoeg bedden beschikbaar en werd de opnamestop weer opgeheven.

Landelijk gezien neemt de ziekenhuisbezetting toe. Er liggen nu 2.682 mensen met corona in het ziekenhuis, dat waren er gisteren 2.614. Daarvan liggen 839 mensen op de IC, 17 meer dan gisteren, meldt het LCPS. De toename van IC-patiënten is de grootste in twee weken tijd.

Die getallen geven aan dat de ziekenhuizen nog steeds in crisisstand staan, terwijl de samenleving volgende week een klein beetje van het slot gaat.

Opnamestop

Tot nu toe is het MST het enige Overijsselse ziekenhuis dat in deze golf te maken had met een opnamestop. Bij de buurziekenhuizen van het ZGT is dat nog niet het geval. "Het is erg druk in het ziekenhuis. Er wordt ontzettend veel van ons personeel gevraagd, maar op dit moment is er geen opnamestop", zegt een woordvoerder.

"Wat we wel zien is dat landelijk en ook in de regio Twente het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt. Daardoor wordt de druk op de IC-afdelingen groter. Ook op de verpleegafdelingen zien we een toename van het aantal coronapatiënten."

Ook een opnamestop is in Zwolle niet aan de orde, legt een woordvoerder uit. "Isala heeft een belangrijke rol in de regio als traumacentrum en cardio-thoracaal centrum. En wij hebben een belangrijke bovenregionale rol als het gaat om neurochirurgie en vaatchirurgie. Er is bij ons daarom nooit sprake van een opnamestop. Om deze zorg te kunnen blijven bieden, houden we altijd operatiekamers en IC-bedden beschikbaar."

Maar ook bij Isala is het nog steeds druk. Daar liggen nu 56 mensen met corona in het ziekenhuis, waarvan 19 op de IC. "De druk op de zorg en de IC blijft ook bij ons onverminderd hoog. Ook wij zien het aantal COVID-19 patiënten nog steeds stijgen."

Versoepelingen

Ondanks een flinke stijging op de IC en een landelijk besmettingspiek vandaag, het hoogste dagelijkse aantal sinds 7 januari, veranderen de ziekenhuizen niet van mening over de aangekondigde versoepelingen.

Ondanks de opnamestop van gisteren staat het MST nog steeds achter de versoepelingen, verzekert de woordvoerder. En bij Isala vinden ze dat de verruimingen te vroeg komen. "We zien het aantal mensen dat op onze IC ligt, stijgen. Daarnaast is een groot gedeelte van de Nederlanders niet gevaccineerd. Onder deze omstandigheden is er geen ruimte voor versoepelingen."