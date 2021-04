Rood-voor-Rood regeling Deventer vraagt om meer snelheid en maatwerk

De nieuwe regeling is in maart 2019 gestart, het idee was om sneller asbestdaken te kunnen saneren door oude stallen of schuren te slopen waar nieuwbouw of woonruimte voor terug komt. Zo voorkom je verrommeling van het buitengebied, verwijder je schadelijk asbest en trek je nieuwe bewoners aan, goed voor de leefbaarheid.

Traag

De animo voor de rood-voor-rood regeling is groot, maar al snel bleek dat procedures soms (te) lang duren en daardoor eigenaren of toekomstige bewoners van het buitengebied vastlopen in hun plannen. De kosten zijn ook hoog en in de praktijk blijkt de regeling ingewikkeld.

In Lettele wordt een voormalig boerenerf omgebouwd tot een kleine woonvorm waarbij acht huishoudens een erf gaan delen. De karakteristieke Sallandse boerderij blijft behouden, twee oude schuren met asbest-daken worden gesloopt en daar komen kleine woningen voor terug.

Sallandse boerderij blijft bewaard in rood-voor-rood regeling (Foto: RTV Oost\Chantal Everaardt)

De nieuwe bewoners waren lang bezig met het vinden van een goede plek. De afspraken met de gemeente Deventer en provincie Overijssel zijn inmiddels duidelijk. De woningen mogen er komen, maar de bewoners moeten ook iets terug doen voor het groene karakter van het beekdal. De plannen moeten voldoen aan de zogeheten Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Denk aan inheems beplanting, aanleggen van een wandelpad en keuze in duurzame bouwmaterialen. Die afspraken moeten nog beter worden vastgelegd zodat de partijen aan die 'eis' voldoen.

Gedeputeerde Monique van Haaf is enthousiast over de Deventer aanpak. "De praktijk is soms weerbarstig, als je bijvoorbeeld met meerdere gezinnen zoals hier in Lettele wat wilt kopen is de financiering lastig, de lange procedures werken niet mee. Als wij deze informatie allemaal verzamelen en beschikbaar stellen scheelt dit. Ook kunnen wij helpen met bepaalde woonsubsidies. Doel is om het agrarische gebied te behouden met daarin nieuwe ontwikkelingen en dat beleid beweegt mee met de tijd en de situaties en erven. Met maatwerk kom je verder."

Gedeeld 'groen' woonerf

Frank Leenen en Jeroen Ex hopen volgend jaar met de andere bewoners te genieten van hun nieuwe woonplek. "Kijk hier komt een houtsingel, net als daar verderop in het landschap. Er komt een grote moestuin en we breiden de boomgaard uit. We bouwen duurzaam met veel hout zodat het mooi past in de omgeving. Wij zijn heel blij met deze kans, al zijn de procedures stroperig." Uiteindelijk komen er acht huishoudens op een plek voor vroeger de familie Kloosterboer boerde.

Jeroen Ex en Frank Leenen wonen op een voormalig boerenerf (Foto: RTV Oost\Chantal Everaardt)

Oprekken regels

Wethouder Liesbeth Grijsen van Deventer is blij met dit initiatief. "Je wilt je buitengebied leefbaar houden en ook mensen kansen bieden. Dat is ook economisch belangrijk. Op deze manier kan dit. En ja we rekken misschien de regels wat op, geven wat meer ruimte, maar uiteraard is er regie via het bestemmingsplan. Al bepaalt de oude eigenaar aan wie hij of zij het erf verkoopt. Je maakt wel de afspraak dat de bedrijven eromheen, vaak boeren, wel door kunnen gaan met hun bedrijfsvoering."