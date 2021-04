GA Eagles mist Wout Droste in duel met Jong FC Utrecht

"De komende dagen moeten we even afwachten hoe het zich laat aanzien, maar de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht komt te vroeg", weet trainer Kees van Wonderen.

Klachtjes

Ook Antoine Rabillard, Zakaria Eddahchouri (beiden corona), Jeroen Veldmate (knieblessure) en Erkan Eyibil (uit selectie gezet) ontbreken in de Domstad. Daarnaast zijn Sam Beukema, Jacob Mulenga en Martijn Berden niet helemaal topfit. Van Wonderen: "Ze hebben wat klachtjes opgelopen tijdens wedstrijden. Daar gaan we zorgvuldig mee om. We willen voorkomen dat het erger wordt en dat we ze kwijt zijn."

In ritme blijven

Dat wil niet zeggen dat Go Ahead Eagles met de gedachten al bij de play-offs is, nu de kansen op directe promotie nihil zijn geworden. "Onze blik is op Jong FC Utrecht gericht", benadrukt Van Wonderen. "Dat is de eerstvolgende wedstrijd en een heel belangrijke. We willen zo hoog mogelijk op de ranglijst eindigen en in een ritme blijven van focussen en presteren, zodat we die lijn hopelijk door kunnen trekken in de play-offs. We gaan de teugels nu niet laten vieren door ons al neer te leggen bij de play-offs."

Live op Radio Oost

Jong FC Utrecht is de nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie, maar won eerder dit seizoen wel in De Adelaarshorst (2-3). Het duel van morgenavond begint om 21.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.