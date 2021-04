Twente Airport wint kort geding om Boeings, vliegtuigen mogen ook later vertrekken

Twente Airport en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stonden gisteren tegenover elkaar in de rechtbank in Zwolle. Aanleiding waren de Boeings 747 van Lufthansa die er geparkeerd staan. Met een tijdelijke ontheffing, die eind juni verloopt, konden vorig jaar drie van de zes geparkeerde Boeings van Lufthansa alsnog vertrekken. Dit keer wilde Twente Airport juist dat de drie resterende toestellen voorlopig blijven staan, en wees naar het parkeercontract dat tot juni 2022 loopt.

'Veiligheid niet in het geding'

De inspectie (ILT) was niet van plan om de luchthaven daarin tegemoet te komen, zodat de Boeings ook later mogen opstijgen. De rechter gaat daar niet in mee; de luchthaven mag de toestellen ook later, uiterlijk in juni 2022, laten vertrekken. "De veiligheid op de luchthaven is ook bij vertrek van de toestellen na 30 juni 2021 niet in geding omdat aan de ontheffing voorschriften zijn verbonden", schrijft de rechtbank.

Ook speelt volgens de rechter mee dat Twente Airport veel financiële schade lijdt als de vliegtuigen toch eerder moeten vertrekken. De luchthaven becijferde die schade eerder op zo'n acht ton. "Verzoekster heeft voldoende onderbouwd dat zij forse financiële schade zal lijden doordat zij de stallingsovereenkomst schendt die tot 1 juni 2022 loopt, waarbij gemeenschapsgeld is betrokken."

Aanpassingen aan luchthaven

"We zijn verheugd dat alle inspanningen geloond hebben", reageert Jan Schuring, algemeen directeur van Twente Airport.

De luchthaven moet overigens nog wel de nodige aanpassingen doen aan de infrastructuur van de luchthaven, zoals het laten draaien van vliegtuigen via zogenoemde runway turn pads. "Het is evident dat we daaraan werken", zegt Schuring.

We leggen het kort geding tussen Twente Airport en de inspectie uit in de video: