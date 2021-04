Postma en Banarsie langer bij PEC Zwolle Vrouwen

De 21-jarige Postma kwam vijf jaar geleden over van ASV Dronten en debuteerde in 2018. Dit seizoen stond ze tweemaal onder de lat tijdens een eredivisiewedstrijd. "Ik ben blij met mijn nieuwe contract bij PEC Zwolle Vrouwen", reageert Postma. "Ik heb het hier goed naar mijn zin en ben vastberaden om ook volgend seizoen te laten zien wat ik in mijn mars heb, met als doel uiteraard om eerste keepster te worden."

Moeilijk jaar

Banarsie is 20 jaar oud en maakte vier jaar geleden al haar debuut voor PEC Zwolle Vrouwen. Door blessureleed kwam ze dit seizoen nog niet in actie in de competitie. "Inmiddels ben ik op de weg terug en is mijn doel om zoveel mogelijk minuten te gaan maken in het restant van de competitie. Volgend seizoen ga ik dan alles op alles zetten om me in de basis te knokken", laat Banarsie vastberaden weten. "Ik ben blij dat PEC Zwolle Vrouwen mij na dit moeilijke jaar de kans heeft gegeven om nog een jaar voor de club uit te kunnen komen."

Bekend en ambitieus

Technisch manager Sebastiaan Borgardijn is blij dat het tweetal behouden blijft voor de Zwolse club. "Beide speelsters zijn bekend met onze speelwijze, weten wat we van ze verwachten en zijn ambitieus. Tirsa heeft dit seizoen in de wedstrijden die ze keepte al laten zien een serieuze concurrent te zijn voor Moon. Die concurrentie maakt niet alleen hen maar ook het team sterker. Ook Amy zal komend seizoen moeten gaan concurreren met andere voorhoedespeelsters om zo een stapje verder te kunnen komen in haar ontwikkeling."