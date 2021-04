Kort geding bouwstop stuw Junne van de baan, aannemer heeft bouwplaats verlaten

Waterschap Vechtstromen wil met enige haast beginnen aan de drooglegging van de stuw. Uit oogpunt van de waterveiligheid wil het waterschap zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over de staat van de stuw. Door al het water rond de stuw weg te pompen kan het waterschap onderzoek doen naar de staat van het metselwerk en de houten funderingspalen waarop het geheel ruim honderd jaar geleden is gebouwd.

Dat is volgens het waterschap nodig omdat de brug die op de stuw is gebouwd volgens de gemeente Ommen niet meer van deze tijd is. De brug zou het zware landbouwverkeer niet aankunnen en daarom wil de gemeente iets verderop een nieuwe brug bouwen die dat wel kan.

Aantasting unieke karakter

Omwonenden en inwoners uit het buurtschap Junne zijn tegen. Zij vrezen aantasting van het unieke karakter van het natuurgebied rond de stuw. Volgens hen hoeft er ook helemaal geen nieuwe brug te komen en kan de stuw blijven zoals hij nu is.

Bestuursrechtdeskundige Marcel Middelkamp spande vorige week een kort geding aan bij de rechtbank in Zwolle tegen de bouwwerkzaamheden, omdat deze plaatsvinden in het broedseizoen. De kortgedingrechter zou vandaag uitspraak doen, maar dat gaat niet gebeuren. Middelkamp trok zijn verzoek voor de bouwstop namelijk in. "De aannemer heeft het bouwterrein verlaten. Al het materieel is weg. Daarmee is het spoedeisende belang in deze zaak komen te vervallen", licht hij toe.

Dit zou het nest zijn van de grote gele kwikstaart, gemaakt in de stalen constructie van de stuw (Foto: Marcel Middelkamp)

Het kort geding, maar mogelijk ook de brief die de jurist eerder deze week stuurde aan het aannemersbedrijf, zou van invloed geweest kunnen zijn op het vertrek. In die brief maakte de jurist het bedrijf duidelijk dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in het broedseizoen en dat ze schade veroorzaken aan beschermde diersoorten die op de rode lijst staan, zoals de grote gele kwikstaart.

Hij schreef ook dat hij aangifte bij de politie zou doen als het bedrijf midden in het broedseizoen over zou gaan op het plaatsen van damwanden. "Dan zal er sprake zijn van een misdrijf omdat er zou worden gewerkt zonder vergunning van de Wet Natuurbescherming."