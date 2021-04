Groen, duurzaam én modulair; basisschool De Groen uit Dedemsvaart wint eerste prijs met ‘ideale school’

Het was al even geleden, rennende en lachende kinderen in Attractiepark Slagharen. Voor heel eventjes gingen de deuren van het pretpark weer open, deze keer voor de Week van de Techniek. Enkele basisschoolleerlingen van De Groen uit Dedemsvaart, De Elzenhof uit Hardenberg en De Hoekstee uit Beerzerveld kwamen daar samen voor de finale van de Week van de Techniek.

Door het coronavirus zag ook dit jaar de Week van de Techniek er anders uit. Het Regionaal Techniek Centrum (RTC) zorgde voor een spectaculaire buitenlocatie. De drie basisscholen die een plekje in de finale hadden bemachtigd, werden door twee leerlingen vertegenwoordigd in Attractiepark Slagharen.



Vanuit de Gold Rush, de achtbaan in het pretpark, werd een live-uitzending opgenomen. Zo konden alle leerlingen het vanuit hun eigen klas volgen.

‘Onmogelijke opgave’

De basisschoolleerlingen in de gemeenten Hardenberg en Ommen hadden de opdracht gekregen hun ideale school te ontwerpen. De Groen, De Elzenhof en De Hoekstee kwamen uiteindelijk als finalisten uit de bus.

De ideeën werden beoordeeld door een jury. Alwin te Rietstap, wethouder in de gemeente Hardenberg, was één van de juryleden. “Het was eigenlijk een onmogelijke opgave om een winnaar te kiezen”, vertelde hij vanuit achtbaan. “Als jullie het in de toekomst voor het zeggen hebben, weet ik zeker dat het goed komt.”

‘Veel geleerd’

Dat de basisschoolleerlingen al veel van techniek weten, werd al gauw duidelijk. “We vinden het belangrijk dat onze school groene energie gebruikt. Dat is ecologisch erg verantwoord”, zegt Annelien van basisschool De Groen in haar pitch.

Zowel de jury als de overige scholen brachten hun stem uit en kroonden basisschool De Groen tot winnaar. “Ons idee voor de school is modulair, circulair, ecologisch én duurzaam”, vertellen Mick en Annelien.



Beiden zijn ook enthousiast over een eventuele toekomst in de techniek. “We hebben heel veel geleerd en ik ben er erg enthousiast van geworden”, zegt Annelien.

Mick en Annelien namen na afloop een grote cheque in ontvangst. Zij mogen, zodra het pretpark de deuren weer mag openen, met hun hele klas naar Attractiepark Slagharen.