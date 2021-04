Provincie meet volgens omwonenden van Engbertsdijksvenen met verkeerde modellen

"We zijn blij dat de rechter meegaat in onze zorg", vertelt agrariër Henk Ormel, wiens grond grenst aan het natuurgebied. Ormel heeft een melkvee- en akkerbouwbedrijf dat al sinds 1940 in de familie zit. Hij maakt zich zorgen over het herstelplan van de provincie Overijssel.

"Waar we concreet bang voor zijn is dat onze percelen waar we nu op boeren vernatten, dus daarop kunnen we onze teelt en activiteiten dan niet meer voortzetten." Ook is volgens hem niet duidelijk wat de langtermijneffecten van de vernattingsmaatregelen zullen zijn.

Wat wil de provincie met het gebied?

De provincie wil meer water vasthouden in Engbertsdijksvenen, waardoor het daar natter wordt en de kwaliteit van het herstellend hoogveen kan verbeteren. Er worden dijken en wanden geplaatst waardoor het water niet weglekt naar de omliggende boerenpercelen en woongebieden.

Staatsbosbeheer stelt dat het risico op vernatting in de omgeving verwaarloosbaar is. Ormel heeft z'n twijfels bij die belofte. "In het Provinciaal Inpassingsplan staat dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Maar wij weten uit eerdere uitspraken en van deskundigen die we zelf hebben geraadpleegd dat er kans is dat er een probleem ontstaat. En een kans is voldoende reden om zorgen te hebben."

Subsidie

De provincie zou een Europese subsidie van zeven miljoen euro krijgen voor de beoogde herstelplannen. "Hoogveengebieden zijn uniek en zeldzaam in Europa. Daar zijn we zuinig op en we willen ervoor zorgen dat dit behouden blijft. We hebben dan ook het vertrouwen dat als we het opnieuw over de subsidievoorwaarden gaan hebben met Brussel, we dan nog steeds die zeven miljoen euro kunnen inzetten om het bijzondere hoogveengebied te beschermen", aldus de provincie Overijssel.

Eerder liet de advocate van de provincie weten de subsidie mis te lopen als het project niet vóór 1 augustus 2021 is gestart. Die datum zal nu zeker niet worden gehaald. De Raad liet weten dat die omstandigheid bij de voorzieningenrechter niet tot een andere afweging heeft geleid.

Verkeerde formule

Graaf Max van Rechteren pacht zijn landgoed aan boeren in de omgeving. Hij stelt dat het herstelplan van de provincie niet gebaseerd is op de juiste modellen. Zo wordt onder andere de formule van Mazure gebruikt, maar die formule gaat volgens de landgoedeigenaar uit van een vlakke zandondergrond. "Dit gebied is verre van uniform", zegt hij. Van Rechteren en Ormel noemen daarnaast dat de Raad van State eerder al heeft uitgesproken dat die formule niet toegepast mag worden op Engbertsdijksvenen.

Ook is volgens hen niet met honderd procent zekerheid te zeggen of na deze herstelwerkzaamheden en investeringen het herstellend hoogveen intact blijft. De Raad van State ging daarin mee. "Het is de voorzieningenrechter op voorhand niet duidelijk of deze ingreep nodig is om de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied te behalen, terwijl als gevolg daarvan onomkeerbare gevolgen kunnen optreden", oordeelt de Raad.

"Reken maar dat op termijn onze maatschappij honderd miljoen euro hieraan kwijt is met de grote vraag of alles gaat lukken. Ik vind het droevig", aldus Ormel. Maar heeft hij ook vertrouwen in een voor hem goede afloop? "In zoverre wel dat rechters ons het gevoel geven de zaak serieus te onderzoeken én serieus te nemen. En de uiteindelijke uitspraak moeten we respecteren."