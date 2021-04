PEC Zwolle heeft een sushi-zakenman in de selectie: "Maar voetbal blijft op eerste plek"

Bij de take-away aan de Thomas à Kempisstraat zijn, naast sushi, ook andere Japanse maaltijden te verkrijgen. "Mensen vragen me vaak: wat is Japans eten? Nu heb ik de kans om dat te delen", zegt Van Wermeskerken.

De 26-jarige verdediger, die een Nederlandse vader en een Japanse moeder heeft, woonde vrijwel zijn hele jeugd in Japan. Vanwege een zware knieblessure moet hij nog maandenlang revalideren, maar in zijn vrije uurtjes is hij nu dus ook ondernemer. "Als ik nu naar de club ga, zeggen de spelers altijd: hé CEO of hé zakenman", lacht Van Wermeskerken.

Bezorgen

Het bereiden van de Japanse gerechten laat hij over aan de Japanse chef die hij in dienst heeft. Maar wie er eten bestelt, moet niet raar opkijken als Van Wermeskerken zelf de maaltijd komt bezorgen. "Op het stadion kan ik niet zo veel praten met supporters of andere mensen. Maar door het bezorgen van sushi kan ik wel met iedereen een praatje maken", glundert de Japanner. "Dat is echt prima voor mij."

Voetbal op eerste plaats

Hoewel het ondernemerschap hem uitstekend bevalt, blijft Van Wermeskerken ook hard werken om zijn andere carrière volgend seizoen weer te kunnen vervolgen. "Voetballen is het mooiste wat er is en dat blijft op de eerste plek staan."