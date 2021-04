Speelstad Oranje verkocht aan ondernemers uit Dedemsvaart

Speelstad Oranje in Drenthe is verkocht. Dat meldt RTV Drenthe. Het complex van de Overijsselse zakenman Hennie van der Most komt in handen van Rick van der Graaf en zijn vriendin Vera Logtenberg en haar vader Jan. Alle drie komen uit Dedemsvaart. Het trio wil er een speelpark 3.0 van maken.

Van der Most begon twee jaar geleden met de verkoop van Speelstad Oranje. "Ik ben al op leeftijd en ik heb zoveel bedrijven nog. Veel te veel als ik eerlijk ben. En Speelstad Oranje is een beetje een zorgenkindje geworden de afgelopen jaren", zegt hij tegen RTV Drenthe. Van der Most refereert aan het diepe dal waar Speelstad in de financiële crisis in terechtkwam. Hij moest 65 man gedwongen ontslaan en door stroeve overleggen met de vakbonden uitkopen voor 1,5 miljoen euro.

'Een ramp geworden'

"Je kreeg andere kinderen, het internet kwam op. We kregen niet iedere dag meer mensen in het bedrijf. We gingen nog maar 180 dagen in het jaar open. Ik moest mensen ontslaan en dat is een ramp geworden. Toen zijn er nog asielzoekers in gekomen en we zijn bezig geweest zodat we nog iets met Polen en ouderen konden doen. Maar de gemeente moet je ook mee hebben en dat ging niet. Nu is dit boven water gekomen", aldus de zakenman uit Slagharen tegen de omroep.

Speelstad Oranje sloot in 2015 voor publiek. In de hoogtijdagen trok het park 300.000 bezoekers per jaar, de laatste jaren werd dat aantal lang niet gehaald. De nieuwe eigenaren hopen dat Speelstad Oranje weer een rol van betekenis gaat spelen.