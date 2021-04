Opnieuw miljoenenwinst voor afvalverwerker Twence

Afvalverwerker Twence uit Hengelo heeft in 2020 een nettowinst geboekt van 10,8 miljoen euro. Dat is een miljoen lager dan de 11,8 miljoen euro winst van 2019. De omzet bleef ongeveer gelijk, die bedroeg vorig jaar 115,2 miljoen euro, ten opzichte van 116,8 miljoen euro een jaar eerder.

Volgens Twence heeft de coronacrisis effect gehad op zowel de financiële situatie als de bedrijfsvoering van het bedrijf, al is de impact beperkt gebleven. In 2020 passeerde 902.000 ton afval en biomassa de weegbruggen. Door corona was de samenstelling van het afval in 2020 anders. Er is minder bedrijfsafval geleverd, terwijl de aanvoer van huishoudelijk afval toenam.

Twence is eigendom van de Twentse gemeenten en het Gelderse Berkelland. Het grootste gedeelte van de winst wordt jaarlijks als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders, de gemeenten dus. Die gemeenten hebben invloed op het beleid van Twence, in de aandeelhoudersvergadering. Afgevaardigden van de gemeenten zijn de wethouders.

De Twentse gemeenten liggen met elkaar overhoop over hoe het verder moet met de afvalcentrale in Hengelo. Er is discussie over voor- of nascheiden, de verhoging van de afvaltarieven én enkele gemeenten willen van hun aandelen af.