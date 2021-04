Landschap Overijssel treurt om doodgebeten drachtige ree: "Honden aan de lijn!"

In natuurgebied De Wildernis bij Enschede is gisteren een drachtige ree doodgebeten. Landschap Overijssel wijst een loslopende hond aan als schuldige. "Dit is waarom honden aan de lijn moeten", zegt directeur Michael Sijbom van de organisatie.

Een boa van Landschap Overijssel stuitte tijdens zijn werkzaamheden op een hondeneigenaar en een loslopende hond met bebloede bek. Het baasje werd gelijk bekeurd, aangezien het op deze plek niet is toegestaan om de hond los te laten lopen. Een wandelaar verderop wees de boa vervolgens op een dode ree. Het oor van het dier was afgebeten en ze had meerdere bijtwonden.

Het bleek te gaan om een drachtige ree. Deze zijn niet meer zo snel en daardoor een makkelijke prooi voor loslopende honden. Landschap Overijssel heeft aangifte gedaan bij de politie. Er is proces-verbaal opgemaakt en ook de rechter gaat zich buigen over de zaak. Duidelijk moet worden of het baasje, die dus al een boete kreeg voor het laten loslopen van zijn hond, ook de 'Wet natuurbescherming' heeft overtreden.

'Grote kraamkamer'

"Dit is natuurlijk vreselijk", treurt Sijbom. "Zeker in deze tijd van het jaar, nu de natuur een grote kraamkamer is. Mensen laten, tegen de regels in, hun hond loslopen in het bos. Ze weten vaak niet hoeveel kwaad dat kan."

Reekalven worden doorgaans eind mei, begin juni geboren. Driekwart van alle worpen zijn tweelingen, maar ook eenlingen en drielingen komen voor. "In dit geval denken we ook dat het gaat om een tweeling", aldus Sijbom.

Volgens de directeur moeten er drie dingen gebeuren. "Allereerst moeten mensen zich aan de regels houden. Daarnaast zouden ze met hun hond op cursus moeten gaan, want veel mensen weten gewoon niet hoe ze ermee om moeten omgaan. En mensen moeten ook elkaar durven aan te spreken, als ze constateren dat een ander zich niet aan de regels houdt."