Overleden miss Lotte van der Zee strijdt postuum verder tegen loverboys en straalt in Enschedese binnenstad

Lotte, die in 2017 Miss Teenager Universe 2017 werd, overleed maart 2019 tijdens een wintersportvakantie nadat ze een dag voor haar twintigste verjaardag onwel was geworden. Onderzoek wees later uit dat waarschijnlijk hartfalen haar fataal is geworden.

Het Enschedese fotomodel stond bekend als gepassioneerd strijdster tegen loverboys en enkele weken voor haar overlijden was er nog een filmpje met haar opgenomen. Deze video is nu te zien op de website van het Meldpunt Loverboyproblematiek , waarvan Lotte ambassadeur was.

Lotte kende volgens moeder Eugeniek het probleem van loverboys van nabij. "Tijdens een missverkiezing viel een van de deelnemende meiden in handen van een loverboy. Van de ene op de andere dag was ze onbereikbaar. Zelfs voor haar ouders. Dat heeft Lotte behoorlijk aangegrepen."

Ludieke acties

Het incident vormde voor Lotte een belangrijke drijfveer om zich sterk te maken in de strijd tegen dit slepende probleem. "Ze deed onder meer mee aan ludieke acties. Dan gingen ze met een groepje op pad, begaven zich onder het uitgaanspubliek en gooiden dan ongemerkt wat in een glas van mensen. Om ze er vervolgens op te attenderen dat dat bijvoorbeeld ook GHB had kunnen zijn. Onder meer tijdens Koningsnacht. Juist omdat het dan altijd zo druk is in de binnenstad van Enschede."

Diezelfde binnenstad van Enschede vormt komende maandag het decor voor de aftrap van een publiciteitscampagne rond het Twentse loverboy-meldpunt. Want dat krijgt een andere naam en gaat voortaan Kenniscentrum Mensenhandel Twente heten.

Het was Lotte's droom om later voor de tv aan de slag te gaan. (Foto: RTV Oost)

Nieuwe aanpak

Het in januari 2017 gelanceerde Meldpunt Loverboyproblematiek Twente richtte zich de afgelopen jaren vooral op jonge slachtoffers van seksuele en criminele uitbuiting. Volgens woordvoerster Hélène van Es is echter bewust besloten de naam nu aan te passen. Vooral ook omdat het kenniscentrum voortaan een bredere aanpak kent: "Seksuele en criminele uitbuiting zijn een vorm van mensenhandel. Maar mensenhandel omvat zoveel meer. Het kan ook arbeidsuitbuiting zijn of illegale orgaanhandel. En alle vormen van mensenhandel - ook wel moderne slavernij genoemd - zijn mensonterend."

Vandaar de naamswijziging per 1 mei. "Doel is om te komen tot een gezamenlijke sluitende aanpak tegen mensenhandel. Preventie en zorg voor de slachtoffers als ook een daderaanpak krijgen vorm in dit nieuwe Kenniscentrum Mensenhandel Twente."

Emoties

Daarop werden Lottes ouders benaderd om mee te werken aan de campagne om de nieuwe aanpak en naam bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Ze twijfelden geen moment, aldus moeder Eugeniek. "Al weet je op voorhand dat het ook veel emoties zal losmaken. Maar aan de andere kant: dit was helemaal Lottes dingetje. En het is fijn om zo'n middag dan weer hiermee bezig te zijn. Vanwege corona kunnen we er met maximaal achttien personen bij zijn. Behalve echtgenote Bert en ik zijn er ook vriendinnen van Lotte bij en leden van haar hockeyteam."

In de binnenstad van Enschede rijdt de hele middag een speciale videokar met daarop foto's van Lotte en zal de laatste door haar opgenomen video te zien zijn. Ook zullen er zonnebloemzaadjes worden uitgedeeld. Zoals dat eerder gebeurde tijdens Lottes uitvaart.

Eerbetoon aan Lotte

Woordvoerster Hélène van Es van het vernieuwde kenniscentrum: "We rijden met de matrix-wagen door de binnenstad en zijn erbij om antwoorden te geven op vragen. En uiteraard zal ook de video van Lotte daarop te zien zijn. Die had ze enkele weken voor haar overlijden opgenomen. We hadden toen afgesproken dat we na haar skivakantie rond de tafel zouden gaan zitten hoe we dat filmpje zouden kunnen gaan inzetten. Maar zover is het dus nooit gekomen. Behalve de lancering van de pr-campagne rond onze nieuwe aanpak en naam wordt deze middag zodoende ook een eerbetoon aan onze ambassadrice Lotte."