Natuurgebied De Borkeld gaat op de schop

Het is een bijzonder landschap. Met hoge laarzen ploeteren de boswachters tussen de dikke pollen door. Door verdroging is het veen veranderd in een wildernis van pitrus en berken. Op een enkele plek ligt nog op een beetje veenmos. Maar veel is het niet. "Hier kun je goed zien wat verdroging doet met het veengebied," vertelt boswachter Marcel Horsthuis. "Het veen is praktisch verdwenen. Dat gaan we herstellen."

Het veen in De Borkeld is door verdroging veranderd in berkenbos en pitrus (Foto: Jauke Boerdam)

"De Borkeld heeft veel verschillende soorten landschap in een klein gebied," vertelt boswachter Ine Nijveld. "We hebben bijvoorbeeld de grootste jeneverbesstruwelen van Nederland. Maar ook bossen, akkers en zelfs hoogveen." Om dat veen te behouden staan er werkzaamheden op de planning.

In het filmpje hieronder leggen de boswachters uit wat maatregelen betekenen en ook wat het kan opleveren. De tekst gaat onder het filmpje verder.

Soorten

De beschermde blauwvleugelsprinkhaan, de levendbarende hagedis en de nachtzwaluw hebben hier hun thuis. En ook planten die extra bescherming nodig hebben, als borstelgras, stekelbrem die nu mooi geel bloeit en orchideeën. Maar dat is nog lang niet alles, volgens Horsthuis. "Zie je dat kleine plantje met die haartjes? Die heet muizenoor. En dat is een waardplant voor een vlinders. Dat betekent dat de vlinder deze plant echt nodig heeft om haar eitjes op te leggen. Geen muizenoor, geen vlinders."

Biodiversiteit

"En dat is nou biodiversiteit," legt Nijveld uit. Daarmee bedoelt ze dat het één niet zonder het ander kan. "Maar die biodiversteit staat onder druk en vanuit de Natura 2000-opdracht moeten we aanpassingen doen in het gebied. De berken worden gekapt en naar een bedrijf in Goor gebracht waar ze klaar gemaakt worden voor biomassa. En de vergronde laag veen halen we weg, zodat er weer ruimte komt voor nieuw veen. De afgegraven grond blijft hier anderhalf jaar liggen en wordt dan verkocht als potgrond."

Start

Wanneer de werkzaamheden niet gebeuren, verandert alles in bos. En dan verdwijnt de biodiversiteit die bij het veen hoort. Staatsbosbeheer is van plan om in september de werkzaamheden te starten.