Heet je Jan-Willem of Eugène? Dan kan toegang tot proefuitjes met de CoronaCheck-app wel eens lastig zijn

De CoronaCheck-app heeft namelijk moeite met speciale tekens, zoals spaties of streepjes, in namen. Daardoor kan het nu zo zijn dat iemand met de naam Jan-Willem of Eugène zijn testuitslag niet krijgt omgezet in een testbewijs. Ook wacht een groep mensen al langere tijd dan normaal op zijn testuitslag. De oorzaak daarvan is nog niet bekend.

Mensen die problemen ervaren met de CoronaCheck-app mogen bij de ingang van de evenementenlocatie de mail met de testuitslag tonen, in plaats van de QR-code. Wie wacht op een sneltestuitslag moet contact opnemen met de helpdesk van sneltestaanbieder Lead Healthcare, adviseert Stichting Open Nederland, de organisator van de testevents.

De stichting verzekert dat de toegang voor de mensen die hinder ondervinden niet in het geding hoeft te komen. Een woordvoerder laat tegenover Trouw weten dat de problemen met de QR-codes naar verwachting pas na het weekend opgelost zijn.

Overijsselse uitjes

In Overijssel zijn vandaag op vijf plaatsen de deuren geopend voor een proefuitje. Bij museum De Fundatie in Zwolle zijn 480 bezoekers welkom en bij een voorstelling in Burgerweeshuis in Deventer is plaats voor 250 geïnteresseerden. In Hedon in Zwolle (117 bezoekers), Metropool in Enschede (70) en Metropool in Hengelo (70) zijn ook voorstellingen.

Komend weekend is Holland Casino in Enschede geopend en meerdere musea en poppodia. Bij de eredivisiewedstrijd FC Twente - FC Utrecht zijn 4.000 toeschouwers welkom.