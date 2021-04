Remko Pasveer van Vitesse naar Ajax

Remko Pasveer vervolgt zijn carrière komend seizoen bij Ajax. De 37-jarige doelman, geboren in Enschede en woonachtig in Hengelo, tekende voor twee jaar bij de koploper van de Eredivisie. Hij maakt de overstap van Vitesse transfervrij.

Gisteren werd bekend dat hij niet zou verlengen bij de Arnhemmers. Pasveer legt uit waarom: "Ik was er bijna uit met Vitesse voor het verlengen met één jaar. Toen meldde Marc Overmars zich met een verhaal dat me heel erg aansprak. Ik kon hier voor twee jaar tekenen. Daarnaast is Ajax een geweldige club die voor mooi voetbal van achteruit staat. Een speelstijl waar ik erg van hou en die ook goed bij mij past."

Heel hard werken

Pasveer moet de strijd aan met Maarten Stekelenburg en Kjell Scherpen, André Onana is nog tot na de winterstop van komend seizoen geschorst: "Ik sta er heel neutraal en open in. Er zijn geen toezeggingen gedaan, maar de afgelopen seizoenen bij Vitesse hebben me veel plezier en vertrouwen gegeven. Ik ga heel hard werken om mijn speelstijl in te passen en verder te leren." Pasveer verloor afgelopen zondag nog de bekerfinale met Vitesse van Ajax. In het verleden stond de doelman onder contract bij onder meer FC Twente en Heracles Almelo.

Bij Ajax wordt Pasveer herenigd met trainer Erik ten Hag. Laatstgenoemde was tussen 2002 en 2008 hoofd opleidingen, terwijl Pasveer in die tijd doorstroomde vanuit de jeugdopleiding naar het eerste elftal. Bij de Enschedeërs kwam Pasveer uiteindelijk tot veertien optredens in de hoofdmacht.